Квартиры в новостройках Казани взлетели в цене на треть

В Казани средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках за I квартал 2022 года увеличилась на 13% — до 131 631 рубля. Это также на 36% выше показателей прошлого года. Такие данный приводит сервис по размещению объявлений «Авито Недвижимость».

По России стоимость жилья за прошедший квартал увеличилась на 7% — до 132 917 рублей, то есть в Казани стоимость жилья все равно ниже. Годовая динамика цен составила 34%. Кроме того, число объектов, выставленных на продажу, осталось практически без изменений. При этом по сравнению с I кварталом прошлого года количество предложений увеличилось на 6%.

В столице Татарстана число объектов на рынке недвижимости за год выросло на 4%, а за квартал — снизилось на 19%. Интерес покупателей по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 27%, а за год — на 9%.

Основную часть рынка в I квартале составляют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые приходится 36% и 32% от всего объема предложения. Трехкомнатные квартиры и студии занимают по 15%, квартиры с четырьмя и более комнатами — 2%.

Фото: realnoevremya.ru

В январе 2022 года цены на жилье в новостройках Казани поднимались на 6% относительно декабря прошлого года. Тогда цены поднимались до 140,3 тысячи рублей за один кв. метр. Кроме столицы Татарстана, наиболее выраженный рост цен наблюдался в Санкт-Петербурге (до 179,3 тысячи рублей), Челябинске (до 71 тысячи рублей), Севастополе (до 81,9 тысячи рублей) и Саратове (до 47,5 тысячи рублей).

Максим Кокунин