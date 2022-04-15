Стрельба в Лаишевском районе Татарстана: один скончался, двое в больнице

Трагедия произошла накануне у села Чирпы Лаишевского района Татарстана. Автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет, расстрелял неизвестный мужчина. По факту убийства и покушения возбуждено уголовное дело.



В МВД предполагают: выстрелы производились из травматического оружия, однако их было много — один человек скончался от ранений в грудь, двое — в больнице.

По данным Следкома, неизвестный использовал неустановленное огнестрельное оружие.

«Один из потерпевших скончался на месте, двое также получили ранения, однако смогли убежать и обратиться за медицинской помощью», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В телеграм-каналах появилась информация, что перед нападением пострадавшие курили кальян, припарковав автомобиль у берега реки. Все трое являются местными жителями, уточняет источник «Реального времени».

Стрелок объявлен в розыск.