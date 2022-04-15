В ДУМ Татарстана сообщили об изменении размеров нисабов закята и фитр-садаки

Из-за высокой волатильности стоимости золота и серебра изменены размеры нисаба для выплаты закята и фитр-садаки, определенных решением Советов улемов и казыев в преддверии месяца Рамадан. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

— Таким образом, определенные ранее по состоянию на 15.03.2022 размеры нисаба 58 000 рублей для выплаты фитра и 620 000 рублей для выплаты закята не актуальны, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 15 апреля текущего года размер нисаба для выплаты фитр-садака составляет 39 865 рублей, для выплаты закята — 439 110 рублей. О новых значениях нисабов ДУМ республики будет информировать по мере изменений на официальном сайте.

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Согласно документу, начало Уразы-байрам определено на 2 мая, а Курбан-байрам пройдет 9 июля.

Диана Жиленкова