Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

Глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в период за 2010—2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным письма, отправленного Куликовым 24 марта генпрокурору России Игорю Краснову, за 2010—2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года долг компании составлял больше 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010—2021 годах — 126 млрд рублей. В 2016 году выяснилось, что размер обязательств «Роснано» выше, чем стоимость ее активов. Вследствие чего стала очевидной имущественная недостаточность компании и проявились признаки несостоятельности (банкротства).



Кроме этого, Куликов отметил, что в 2017 и 2018 годах прежнее руководство решило выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд рублей, несмотря на то что стоимость чистых активов компании была меньше размера уставного капитала, и это только ухудшило финансовое положение.



Фото: kremlin.ru

Чубайс, оставив свою должность в Роснано, был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 года. 23 марта стало известно, что он покидает свой пост.

Через некоторое время в Сети появилась информация о том, что он уехал в Турцию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Чубайс уволился по собственному желанию. 25 марта Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента России.

Дарья Акимова