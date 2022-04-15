Годовая инфляция в Татарстане в марте составила 18,08%

В Татарстане в марте этого года годовая инфляция составила 18,08% после 9,07% в феврале. Об этом сообщается на сайте Нацбанка республики.

Это выше, чем в Приволжском федеральном округе, где она составляет 17,84%, и в целом по России (16,69%). На динамике цен по большей части отразились ослабление рубля и всплеск потребительского спроса.

Годовой прирост цен на продукты в республике ускорился до 18,91% после 11,73% в феврале. Это связано со снижением обменного курса рубля и повышением спроса на отдельные виды продовольствия. Ускорился годовой рост цен на сахар и крупы. Также подорожали импортные овощи и фрукты, такие как бананы, цитрусовые и виноград. Это коснулось и капусты вместе с остальными овощами «борщевого набора».

Фото: cbr.ru

Кроме того, годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте составил 21,23% после 9,10% в феврале. Это объясняется ослаблением рубля и снижением объема предложения ряда товаров из-за перебоев с поставками. Выросли цены на легковые автомобили. При этом замедлился годовой прирост цен на бензин с 7,36% в последнем месяце зимы до 5,65% в марте.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг увеличился до 12,14% после 5,59% в феврале. Произошло это из-за снижения обменного курса рубля. Подорожал зарубежный туризм, что привело к увеличению потока туристов в российские регионы, в том числе и в Татарстан. Поэтому ускорился годовой рост цен на услуги гостиниц и экскурсии.

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно данным Татарстанстата, инфляция в Татарстане в марте составила 9%, с начала этого года — 11%. Цены на продукты в республике выросли на 7,2%, непродовольственные товары — на 12,1%, услуги — на 6,5%.

Дарья Акимова