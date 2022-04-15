В России на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям России с детьми выделят 505 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Размер пособия в среднем — от 6 до 12 тысяч рублей, уточнил председатель правительства. Сумма зависит от региона России и финансовой ситуации в семье.

— Сейчас лишь по одному заявлению назначаются ежемесячные пособия семьям с малышами от трех до семи лет, а также нуждающимся будущим мамам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет, — напомнил Мишустин.

Размер пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: duma.gov.ru

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение доступности мер социальной поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года. Также правительству страны необходимо проработать вопрос снижения уровня бедности населения и неравенства населения по доходам.

Кроме того, глава государства поручил кабмину до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, в том числе лицам, проходившим военную службу, социальных выплат, зарплат бюджетников. До этой даты Путин ждет от правительства России идей по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.

Татьяна Демина