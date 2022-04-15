Путин и Мишустин в 2021 году заработал 10,2 млн рублей и 18,3 млн рублей соответственно

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,2 млн рублей. Это следует из опубликованных деклараций о доходах, расходах и имуществе, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что это на 207,9 тысяч больше, чем в 2020 году.

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина за прошлый год составил 18,3 млн рублей. Это на 1,5 млн рублей меньше, чем годом раньше. В 2020 году он заработал 19,9 млн рублей.

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Дарья Акимова