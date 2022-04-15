Власти Казани пообещали устранить аварию на водоводе на площади Тысячелетия к утру 17 апреля

Власти Казани сообщили о локализации места повреждения водовода на площади Тысячелетия, из-за которого открылась течь и произошло подтопление территории.

— В поворотной камере возле сварного стыка полиэтиленовых труб диаметром 900 мм вырвало кусок стенки трубы размером примерно 10 на 10 см. По предварительным оценкам, повреждение похоже на заводской брак трубы, однако дополнительно изучат участок, — рассказали о причинах случившегося в мэрии Казани.

МУП «Водоканал» начинает разбирать камеру для установки ремонтного оборудования. Предварительный срок завершения работ — утро воскресенья, 17 апреля.

Напомним, из-за аварии без воды оставались 94 многоквартирных дома, четыре школы и три детских сада. На данный момент в них понижено давление воды.



— Учитывая, что в субботу офисы и бюджетные учреждения не работают, давление воды в домах будет выше. Кроме этого, «Водоканал» проводит переключения для подъема давления воды в домах, — предупредили казанские власти.

Об аварии в мэрии города сообщили сегодня утром. Течь открылась на водоводе диаметром 900 мм недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову.

Из-за подтопления площади Тысячелетия на 4 часа 47 минут приостанавливалось движение троллейбусного маршрута №2. Сейчас троллейбусы курсируют в обычном режиме.



Татьяна Демина