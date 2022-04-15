В Казани восстановили движение троллейбусов №2, приостановленное из-за подтопления площади Тысячелетия
В Казани восстановили движение троллейбусного маршрута №2. Его приостанавливали из-за скопления воды на площади Тысячелетия.
Задержка движения троллейбусов №2 составила 4 часа 47 минут, сообщили в казанском МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение. Без него остались 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы.
На месте происшествия работают бригады «Водоканала». Сроки восстановления водоснабжения не называются. Причины аварии также неизвестны.
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