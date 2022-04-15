В Казани восстановили движение троллейбусов №2, приостановленное из-за подтопления площади Тысячелетия

Фото: Максим Платонов

В Казани восстановили движение троллейбусного маршрута №2. Его приостанавливали из-за скопления воды на площади Тысячелетия.

Задержка движения троллейбусов №2 составила 4 часа 47 минут, сообщили в казанском МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение. Без него остались 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы.

На месте происшествия работают бригады «Водоканала». Сроки восстановления водоснабжения не называются. Причины аварии также неизвестны.

Татьяна Демина