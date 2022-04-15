Моргенштерн пожалуется в прокуратуру на майора полиции из Набережных Челнов

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Российский рэпер Моргенштерн планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

— Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках, — объяснил он.

Жорин уточнил, что Моргенштерн намерен обжаловать оба протокола, составленные на него челнинским полицейским, так как «изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков».

Адвокат рэпера обратил внимание, что от полиции Набережных Челнов не поступало ни заявлений, ни рапорта. Жорин считает, что их действия в отношении Моргенштерна — это «желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь», пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Напомним, в феврале 2022-го полицейские из Челнов завели административное дело против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в нескольких видеоклипах. Экспертиза заключила, что по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю.

После этого Моргенштерн поблагодарил челнинских полицейских, заявив, что они подняли ему настроение. По словам рэпера, татуировку, на которую те обратили внимание, он сделал пять лет назад, и по логике тех, кто изучал изображение, получается, что все это время он мог возить наркотики через границы.

В апреле в Челнах полицейские вновь возбудили дело об административном правонарушении против Моргенштерна. Результаты повторной проверки зафиксировали факт пропаганды наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).



Комплексная лингво-ботаническая экспертиза, которую выполнили специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, показала, что по краям татуировки на груди исполнителя изображено растение, похожее на коноплю.

Для проведения экспертизы по делу музыканта привлекали специалистов Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения. Они зафиксировали в клипах музыканта множественные сцены, «формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха». Также, по версии специалистов, клипы побуждают интерес к выращиванию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению.

Моргенштерн в ответ на это призвал челнинских полицейских заниматься реальными преступлениями, а не его татуировками. В качестве подтверждения своих слов исполнитель прикрепил статистику преступлений в автограде, по которой виден рост числа убийств и случаев мошенничества.



— Уважаемая полиция Набережных Челнов, вот это проблемы, которые реально стоит решить, они есть, — сказал он.

Татьяна Демина