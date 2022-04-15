Из-за потопа на площади Тысячелетия в Казани без воды остались 94 дома, 3 детсада и 4 школы

В Казани на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм, сообщили в мэрии города.



Из-за этого отключили водоснабжение, которое затронет 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы.

На место выехали бригады «Водоканала», к устранению течи привлекли пять единиц техники. Сроки восстановления водоснабжения не называются. Причины аварии также неизвестны.



В социальных сетях рассказали, что прямо сейчас затопило часть площади.

Позже в МУП «Метроэлектротранс» сообщили: в связи со скоплением воды на площади Тысячелетия приостановлено движение троллейбусного маршрута №2.

Это далеко не первое аварийное отключение воды в Казани с начала апреля: 4 апреля в ряде домов Московского района отключали воду в связи с аварией на сетях водоснабжения по улице Тэцевской, 8б, а вчера воды не было в нескольких домах Ново-Савиновского района.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одна крупная авария произошла на днях в Альметьевске — 6 апреля без холодной воды остались 35 тысяч горожан. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, под отключение попали 135 многоквартирных и 4 890 частных жилых домов, а также пять школ и девять детских садов.

Дарья Пинегина