По «квадрату» на жителя: Казань отчиталась о рекордном вводе жилья

Тем не менее столицу Татарстана по этому показателю опередили Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа

Первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов предложил передать с федерального уровня на региональный полномочия по возможному переводу обязательных норм по строительству жилья в «добровольные». По его словам, если город допустит застройку без соблюдения нормативов, Казань потеряет свою инвестиционную привлекательность, тем более что пока треть казанских квартир покупается не резидентами Татарстана. Тем временем столица республики достигла рекордных показателей по вводу жилья. Подробности — в материале «Реального времени».

Что уже построили и ввели в Казани по новому Генплану города



Азат Нигматзянов, первый замруководителя исполкома Казани, напомнил, что еще в 2016 году была принята Стратегия социально-экономического развития города Казани до 2030 года, а в 2020 году — Генеральный план города, в соответствии с которым были уточнены программы комплексного развития инфраструктуры. И начали разрабатывать документы планировки территории.

— Казань — единственный город-миллионник в России, который обновил эти градостроительные документы на соответствие сегодняшним вызовам, — заявил чиновник.

В результате Казань заняла третье место в ежегодном рейтинге по индексу качества городской среды за 2021 год, формируемом Минстроем России. Столица Татарстана уступила только Москве и Санкт-Петербургу, которые являются субъектами России, — другими словами, город подтвердил свое звание третьей столицы России.

Согласно вышеупомянутым документам, в 2021 году утвердили уже 24 новых проекта планировки территории на 905 гектаров, а прямо сейчас в мэрии разрабатываются еще 73 проекта на территории площадью более 7 тыс. гектаров. Согласовать успели 837 новых архитектурно-градостроительных обликов объектов, по 887 объектам выданы заключения о соответствии сводных планов подземных инженерных сетей, по 361 объекту — разрешения на строительство. И наконец, разрешили ввод в эксплуатацию в прошлом году 357 объектов. В настоящий момент в Казани по выданным разрешениям на строительство строится 550 объектов (136 многоквартирных домов и 414 объектов нежилого назначения).

Азат Нигматзянов: «Казань — единственный город-миллионник в России, который обновил градостроительные документы на соответствие сегодняшним вызовам». Фото: kzn.ru

А среди введенных в эксплуатацию объектов значатся:

девять домов по программе социальной ипотеки на 1 417 квартир;

семь домов по программе защиты обманутых дольщиков на 2 959 квартир;

восемь детских садов на 1 690 мест и две школы на 2 725 учеников;

КНС «Заречная» мощностью 20 тыс. куб. м в час;

воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери;

строительство бассейна гимназии №175 в Советском районе;

дезинфекционная станция.

Главное же, что в 2021 году Казань отчиталась о рекордном объеме введенного жилья общей площадью 1 млн 254 тыс. кв. м — или один «квадрат» на одного жителя города. Для сравнения, в допандемийный 2019 год казанский показатель составлял всего 0,7 кв. м на одного жителя, а в 2020 году он опустился до 0,69 кв. м. Таким образом, Казань заняла четвертое место по показателю введенного жилья на одного жителя, уступив при этом Краснодару (2,4 кв. м), Ростову-на-Дону (1,24 кв. м) и Уфе (1,12 кв. м). Если определять в «пятилетках», то последняя по времени (2017—2021 годы) дала Казани 4,7 млн кв. м, в 2012—2016 гг. было сдано 4,1 млн кв. м жилья, в 2007—2011 — чуть более 4 млн, а в начале 2000-х — всего 3,4 миллиона.

Казань отчиталась о рекордном объеме введенного жилья общей площадью 1 млн 254 тыс. кв. м. Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году объем жилищного строительства в РФ должен быть не менее 120 миллионов кв. м в год, что составляет 0,8 кв. м на одного жителя.



Если город допустит застройку без соблюдения нормативов, Казань потеряет свою инвестиционную привлекательность

Нигматзянов же подверг сомнению одну из федеральных мер поддержки строительной отрасли — отмену 60% обязательных требований нормативов градостроительного проектирования.

— А как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в течение ближайшего месяца все нормативы градостроительного проектирования будут добровольными! Но эти меры приняты для выполнения показателя нацпроекта «Жилье и городская среда», который должен составить по России к 2024 году 0,8 кв. м на 1 жителя. Казань на сегодня уже достигла этого показателя, — аргументировал Нигматзянов.

По его словам, сегодня Казань — «инвестиционно-привлекательный город», но в случае если он допустит застройку без соблюдения нормативов, то очень быстро потеряет свою привлекательность и в скором времени сами же застройщики потеряют большую часть своего дохода, объяснил чиновник.



Отвечая на вопросы депутатов Госсовета Татарстана, Нигматзянов признался, что давать оценку действиям федерального центра по мерам поддержки строительной отрасли «сложно», но поделился тремя мнениями по этому вопросу. Согласно одной экспертной точке зрения, перевод нормативов в разряд «добровольных» прежде всего сократит число специальных технических условий, но возрастет ответственность специалистов при разработке проектно-технической документации, специалистов по организации строительства и органов госэкспертизы.

По словам Нигматзянова, сегодня Казань — «инвестиционно-привлекательный город», но в случае если он допустит застройку без соблюдения нормативов, то очень быстро потеряет свою привлекательность. Фото: Максим Платонов

— Мнение самого Минстроя РФ: постепенный отказ от норм и правил всегда вызывал тревогу консерваторов, что без жесткого контроля соблюдения норм застройщики начнут немедленно нарушать что можно и что нельзя. Но пробная отмена части из них показала, что никто не сдавал откровенный брак, так как современный процесс строительства прозрачный, — поделился чиновник. — А вот сокращение времени, затрачиваемого на бумажную работу, которое последует за отменой обязательных норм, отрасль заметит сразу же. В первую очередь это важно для покупателей жилья, которые получат свои квартиры без бюрократических задержек.

Наконец, есть мнение вице-президента Союза московских архитекторов Михаила Хазанова, который считает, что даже если сейчас все требования отменят, то потом введут новые, «которые появятся спонтанно, в самых диких формах». Он утверждает, что в строительной сфере сейчас «творится беспредел», а разработку нормативов предлагает передать именно архитекторам.

— Я думаю, отмена обязательных требований сродни тому, если завтра, чтобы улучшить дорожное движение, отменить обязательные правила дорожного движения, сделав их добровольными, — поделился своим уже мнением Азат Нигматзянов.

Ситуацию прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин:

— В любом случае благо, у нас не казаки-разбойники работают в проектном комплексе в столице и в республике, а ответственные профессионалы, которые прекрасно понимают, что строят на десятилетия и любой их объект должен соответствовать качествам безопасности пребывания в них людей. Уверен, вместе мы найдем путь и будем продолжать строить и качественно, и красиво.

Ильсур Метшин: «У нас не казаки-разбойники работают в проектном комплексе». Фото: kzn.ru

Ильшат Гимаев, замминистра строительства Татарстана, также предложил создать компенсационный фонд трех татарстанских СРО в размере более чем 4 млрд рублей и выделить застройщикам деньги под половину ставки ЦБ, то есть под 8,5%, на два года.

Каковы планы Минстроя Татарстана на Казань в 2022 году

Согласно планам Минстроя Татарстана на 2022 год, в Казани нужно ввести 960 тыс. кв. м жилья, а по итогам первого квартала введено пока лишь 190 тыс. Кроме того, принято решение о строительстве двух школ по улице Сибгата Хакима на 1 224 ученика и по улице Рауиса Гареева на 1 501 ученика, одного детского сада по улице Адоратского на 220 мест, а также о реконструкции гимназии №18 с увеличением количества обучающихся до 580 учеников. По программе соципотеки планируется ввести еще 17 домов на 2 069 квартир.

План Казани включает и такие ключевые объекты, как:

строительство госпиталя Минобороны РФ по ул. Р. Гареева на 150 коек;

строительство IT-парка по ул. Спартаковской;

строительство четырех станций второй линии метрополитена;

строительство Вознесенского тракта;

Фото: Максим Платонов

строительство дороги-дублера Горьковского шоссе;

строительство БКК;

реконструкцию биологических очистных сооружений;

рекультивацию иловых полей;

рекультивацию Самосыровского полигона Казани;

капремонт объектов образования (шесть школ и пять детсадов);

строительство филиала городской детской поликлиники №6;

строительство трех универсальных спортивных площадок (на улицах Х. Такташа, Оренбургский тракт, Беломорской);

строительство зданий спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия».

Кроме того, Казань в конце апреля попробует заявиться в ВЭБ.РФ на финансирование строительства в этом году еще шести школ.



Казань в первом квартале ощутила рост объема покупок квартир у застройщиков

Ильшат Гимаев, замминистра строительства Татарстана, сообщил — в республике в 2021 году построили более 4 600 объектов почти на 100 млрд рублей. Объем подрядных работ составил 416 млрд рублей, что на 3% выше показателя 2019 года, и на 8% выше, чем в 2020 году. На полную мощность были загружены и предприятия стройиндустрии, которые произвели продукции в прошлом году на 48,5 млрд рублей.

Казань в первом квартале ощутила рост объема покупок квартир у застройщиков. Фото: Максим Платонов

По казанской агломерации, считают в Минстрое Татарстана, ключевой акцент будет делаться на застройку по проекту «Лаишевского узла» и «Зеленого Дола»: в плане построить 10 млн кв. м жилья, треть из которых нужно построить до 2030 года.

К слову, по данным Минстроя Татарстана, объемы продаж застройщиками инвестиционного многоквартирного жилья в первом квартале 2022 года заметно выше, чем в прошлом году. Так, в январе продали квартир в Татарстане на 7,6 млрд рублей, в феврале — на 10,9 млрд, в марте — на 9,3 млрд. Насколько сильно на этот рынок повлияло повышение ставки Центробанком, покажет второй квартал, считает Гимаев.