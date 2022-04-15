Казань в 2021 году не успела потратить 1,5 миллиарда рублей

Как объяснил сегодня на сессии Казанской городской думы начальник финансового управления Ирек Мухаметшин, бюджет 2021 года формировался в сложных условиях экономической ситуации на фоне пандемии, поэтому впервые за многие годы объем налоговых и неналоговых доходов был утвержден со снижением к показателям предыдущих лет.

Одновременно выросли в казанском бюджете — 2021 и межбюджетные трансферты, то есть финансовая помощь из республиканского бюджета: она в итоге составила 12,5 млрд рублей, еще 6 млрд рублей пришли из федерального центра. Утвержденный бюджет первоначально составил 28,4 млрд рублей по доходам, что было все равно больше пандемийного на 3 млрд рублей. Однако в итоге бюджет оказался слишком консервативным — к концу 2021 года исполнение бюджета составило уже 37,9 млрд рублей, что на 30,5% было больше, чем годом ранее.

— Дополнительные поступления в бюджет составили почти 10 млрд рублей, — заявил Ирек Мухаметшин. — Из которых 4 млрд — это налоговые и неналоговые доходы, а 5,5 млрд рублей — безвозмездные поступления.

Фото: realnoevremya.ru

В доходах бюджета города приоритетное место занимают налоговые доходы, на которые приходится 84,1% всех поступлений. Наиболее объемными источниками в бюджете города остается налог на доходы физических лиц (7,7 млрд рублей собрано в 2021 году), земельный налог (3,7 млрд) и налоги на совокупный доход (3,6 млрд). Темп роста поступлений НДФЛ к уровню 2020 года составил 127%.

Несмотря на такие ударные темпы по сбору налогов, расходы бюджета Казани исполнены лишь на 92,7%, составив 36,4 млрд рублей. Профицит составил 1,5 млрд рублей, то есть потратить эти деньги не смогли или не успели. Так, 28,6 млрд ушло на социальную сферу, 6 млрд на ЖКХ, и 3,5 млрд — на «общегосударственные вопросы».

Многие средства поступили в конце года и физически не могли быть освоены, отметили в мэрии Казани.

Сергей Афанасьев