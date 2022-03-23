Итоги дня: удар Путина по доллару и евро, повышение ставки по льготной ипотеке, побег Чубайса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 23 марта:
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на продукцию металлургического комплекса в стране остановлен. Он отметил, что на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн черных металлов в год. 70% из них приходится на строительную отрасль.
- Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. По его словам, страна продолжит поставлять голубое топливо в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Президент России отметил, что все зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях. В частности, решение Путина подразумевает отказ от таких валют, как доллар и евро.
- Данное решение спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим. По его словам, без данного шага невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Также после заявления Путина в Европе цена на газ поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров, доллар снизился до 95 рублей.
- Платежи жителей России по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, останутся на уровне по состоянию на 27 февраля текущего года, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что большая часть инициатив российских властей по поддержке экономики должна будет заработать до конца этого месяца.
- Как заявил президент России Владимир Путин, в стране необходимо донастроить программы льготной ипотеки. По его словам, портфель ипотечных кредитов должен увеличиться, как и в прошлом году. Президент России добавил, что отдельные меры поддержки предусмотрены для строительной отрасли и для ее ритмичной работы. Также Путин поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить ее размер.
- Правительство России продлит малому бизнесу из ряда отраслей срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал 2022 года на шесть месяцев. Данная мера затронет предприятия обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств. Кроме того, российский бизнес сможет не выплачивать полный объем процентов по кредитам с плавающей ставкой, а перенести их на конец года.
- Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в КоАП РФ, которые предусматривают снижение нагрузки на бизнес. Например, за первое нарушение малый бизнес штрафовать не будут, а только вынесут предупреждение. Кроме того, суммы штрафов сократятся в два раза. Это позволит бизнесу не разориться, в особенности на старте деятельности.
- У жителей России не будет проблем с покупкой одежды, несмотря на то, что временно в стране будет меньше торговых марок, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, ведомство не наблюдает ажиотажа на рынке одежды и обуви. Министр отметил, что спрос на отдельные товары снижается, а запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню.
- Также Мантуров рассказал, что около 90% продаваемой в стране бытовой техники и электроники, в том числе зарубежных марок, собирается на территории России. Сейчас запасы готовых изделий составляют от полутора до трех месяцев. Кроме того, имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют сглаживать рост цен на эти товары. Глава Минпромторга отметил, что основными импортерами бытовой техники в Россию являются дружественные страны, которые не заинтересованы прекращать поставки.
- В отношении ООО «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных Роскомнадзор составил административный протокол. Ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к нему ограничен. В ведомстве подчеркнули, что не ограничивали доступ к самому сервису «Яндекс.Еда».
- Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс покидает свой пост. Эту должность он занимал с декабря 2020 года, когда указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Чубайс уволился по собственному желанию.
- Россия с 16 сентября утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека. Страна ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека в марте 1998 года. Теперь же она перестанет «быть Высокой договаривающейся стороной конвенции».
- Россия и Украина провели два обмена пленными, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов Украины. Захарова добавила, что Евросоюз никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданским населением как живым щитом и не блокировали их выход в Россию.
- В Сети разразился скандал из-за рекламы новой коллекции украшений французского модного дома Louis Vuitton. В ней рассмотрели букву Z, которая стала символом специальной военной операции России на Украине. По мнению некоторых пользователей, таким образом компания выразила поддержку спецоперации. В адрес бренда поступила и критика. В самой же компании ситуацию не прокомментировали.
- Министерство иностранных дел Польши потребовало высылку 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, дипломатическим сотрудникам необходимо покинуть страну в срок до пяти дней. Андреев добавил, что российские дипломаты занимались нормальной дипломатической и торговой деятельностью.
- Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию вокруг Украины. В частности, было обращено внимание на проблематику российско-украинских переговоров. Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций российской стороны на этих переговорах.
- Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что погрузка нефти на морском терминале под Новороссийском полностью остановлена. Он отметил, что отгрузка нефти с терминала КТК в адрес основных получателей в перспективе марта — апреля может снизиться в три-пять раз.
- В Казани приступили ко второму этапу строительства Вознесенского тракта. На участке от проспекта Победы до дороги М-7 «Волга» протяженностью в 8 км стартовала подготовка объездных путей, возводятся подземный переход и мосты. В это же время на первом этапе, на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы, строятся развязки, подземные переходы, переустраивается ливневая канализация, а также ведутся земляные работы для обустройства основной дороги.
- Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани. Мероприятие должно было пройти с 17 по 22 декабря текущего года.
- Ушел из жизни известный мусульманский спортсмен, чемпион мира по джиу-джитсу и участник международных спортивных соревнований Айрат Калимуллин. В связи с кончиной спортсмена соболезнования выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Завтра в мечети «Тынычлык» после полуденного намаза состоится джаназа-намаз Айрата Калимуллина.
- Представители бизнеса Татарстана направили в адрес уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей жалобы на невозможность покупки товаров, необходимых для предпринимательских нужд: сахара, муки, кассовой ленты и др. Доля подобных жалоб составила 11%. В общей сложности в период с 1 по 23 марта на горячую линию поступило 157 устных и 29 письменных обращений от предпринимателей.
- В одном из магазинов Набережных Челнов стали выдавать красные чеки. Причиной стало отсутствие у поставщиков белой чековой термоленты. Как рассказала директор одного из магазинов города, у поставщиков были закуплены последние две коробки продукции. А некоторые торговые точки решили отказаться от использования чеков.
- Вопрос объединения Казанского хлебозавода №3 и Булочно-кондитерского комбината отложен на год, сообщил гендиректор БКК Булат Кутдусов. Он отметил, что при необходимости предприятие сможет предоставить работникам 3-го хлебозавода рабочие места.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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