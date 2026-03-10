Новости экономики

Начало Kazan Digital Week официально перенесли на 29 октября

17:34, 10.03.2026

Ранее «Реальному времени» об этом сообщал источник в Минцифры РТ

Фото: Артем Дергунов

Международный форум Kazan Digital Week официально перенесли на новые даты — с 29 по 31 октября. Ранее датами проведения мероприятия назывались 16—18 сентября.

6 марта «Реальному времени» об этом сообщал источник в Минцифры РТ. Официальное подтверждение переноса появилось в постановлении Кабмина РТ за 10 марта, подписанного премьер-министром Алексеем Песошиным.

Напомним, что оргкомитет Kazan Digital Week возглавит глава Минцифры России Максут Шадаев.

Наталья Жирнова

ЭкономикаОбщество Татарстан

