За неделю татарстанские инспекторы оштрафовали десятки УК на 1,16 млн рублей

Больше всего предупреждений — 71 — вынесли из‑за плохого содержания жилых зданий. Еще 40 — за плохое состояние дворов и придомовых территорий

Фото: Динар Фатыхов

За последнюю неделю инспекторы жилищного надзора проверили 113 многоквартирных домов и выявили 41 нарушение. Проблемы касались как состояния самих зданий, так и благоустройства прилегающих территорий, сообщает пресс-служба Жилинспекции РТ.



Больше всего предупреждений — 71 — вынесли из‑за плохого содержания жилых зданий. Еще 40 предостережений получили компании, которые не следили за дворами и придомовыми территориями.



Некоторые нарушения обернулись штрафами. Например, директор ООО УК «Камстройсервис» заплатил 50 тысяч рублей за то, что не убрали снег с территории и козырьков подъездов дома №48/21 в Набережных Челнах.

Руководитель УК «Наш дом Камские Поляны» тоже получил штраф за плохое содержание домов. Кроме того, директору ООО УК «Престиж» пришлось выплатить 25 тысяч рублей из‑за нарушений при обслуживании домов №3 и 5 по улице Козлова, а также №127 и 131 по улице Советской в Нурлате.

В общей сложности за неделю инспекторы назначили 37 штрафов на сумму 1,16 млн рублей.

Напомним, что за последние два месяца в Жилищную инспекцию Татарстана поступило почти 5,5 тысячи обращений от жителей республики. Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Наталья Жирнова