Copernicus: февраль 2026 года вошел в пятерку самых теплых за всю историю

Однако самая высокая температура в этом месяце зафиксирована в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Февраль стал пятым самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила 13,26 градуса, что на 0,53 градуса выше среднего показателя за февраль 1991—2020 годов и на 1,49 градуса превышает доиндустриальный уровень (1850—1900 гг.). Самым теплым февралем за всю историю остается февраль 2024 года, передает Copernicus.

Климатические аномалии затронули разные регионы планеты. В Западной Европе февраль отметился экстремальными осадками и наводнениями. Особенно сильно пострадали Франция, Испания, Португалия и Марокко. Сильные наводнения зафиксированы в Австралии, Мозамбике и Ботсване.

В Арктике площадь морского льда в феврале 2026 года оказалась третьей наименьшей за всю историю наблюдений — она оставалась ниже нормы на 5%. В то же время в Антарктиде после нескольких лет экстремально малого ледового покрова (дефицит доходил до трети от нормы) показатели вернулись к средним многолетним значениям.

Глобальный показатель температуры поверхности моря достиг 20,88 градуса, заняв второе место в истории февральских наблюдений.



Рената Валеева