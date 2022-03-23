В Казани приступили ко второму этапу строительства Вознесенского тракта

В столице Татарстана приступили ко второму этапу строительства Вознесенского тракта. Сейчас на участке от проспекта Победы до дороги М-7 «Волга» длиной в 8 км стартовала подготовка объездных путей, возводятся подземный переход и мосты.



Параллельно на первом этапе на участке от ул. Гвардейской до пр. Победы строятся развязки, подземные переходы, переустраивается ливневая канализация, ведутся земляные работы для обустройства основной дороги. Согалсно проекту, дорога будет длиной почти 4 км и шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону. На этом участке создадут велодорожки, ливневки. Ширина тротуаров составит 2,2—4,5 м. Сейчас готовятся к заливке верхней части тоннеля на участке на пересечении с пр. Победы. 20 апреля должны приступить к самой заливке, к 24 апреля работы планируют завершить.

Движение автомобилей на Вознесенском тракте планируется открыть в октябре. Сначала доступным участком для транспорта станет дорога от ул. Гвардейской до ул. Родины. По первому этапу работы хотят завершить в 2023 году. Тогда же откроют прямое движение по ул. Гвардейской и пр. Победы, закрыв объездные дороги. Развязки и подземные переходы готовы на 50—70%, отметил заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

Фото: kzn.ru

В настоящее время подготавливается объездная дорога на пересечении с ул. Фучика и объездные пути на пересечении с М-7 «Волга». Стартует строительство подземного пешеходного перехода и мостов через реки Ноксу и Крутовку. Графики работ этих проектов совмещены, сообщил Куляжев.

— Мы продолжаем реализовывать все наши основные программы и проекты, запланированные на этот год. Такие стройки являются лучшим примером антикризисных мер, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин и отметил, что работы идут с небольшим опережением графика.

Фото: kzn.ru

Напомним, строительство Вознесенского тракта началось летом прошлого года. Магистраль возводится параллельно в два этапа. Первый этап — участок от ул. Гвардейской до пр. Победы протяженностью в 4 км, второй — участок от пр. Победы до трассы М-7 длиною 8 км.

Татарстан выделит на строительство участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до трассы М-7 еще 4,4 млрд рублей. Средства будут поступать в три этапа. В 2022 году выделят 1,2 млрд рублей, а в два последующих года еще по 1,5 миллиарда. До этого 4,4 млрд рублей выделялось на строительство первой очереди участка.

Маргарита Головатенко