Беспроцентные кредиты назвали незаконной прибылью, а силовики займутся обелением экономики

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Минувшая неделя выдалась небогатой на различные инициативы популярных депутатов, но налоговых новостей все равно хватало. Резонансными стали обращение президента России Владимира Путина к силовикам, решение Конституционного суда против некоторых методов налоговиков, а также доначисление налогов россиянам по автокредитам. Подробнее — в налоговом обзоре «Реального времени».

Путин: силовики должны участвовать в обелении экономики

С таким посылом на неделе выступил президент Владимир Путин на встрече с представителями МВД. Глава государства вновь озвучил важнейшую задачу для страны — совместно работать над обелением экономики. Достичь этой цели предстоит путем обеспечения декриминализации потребрынка. «И я очень прошу вас принять в ней самое активное участие», — попросил Путин руководителей органов внутренних дел.

При этом президент сделал важную ремарку. Путин отметил, что силовики не должны усложнять жизнь законопослушному бизнесу. В частности, не выставлять излишних барьеров в работе предпринимателей и компаний.

Такое обращение, скорее, направлено на то, чтобы еще сильнее подчеркнуть важность обеления экономики России. Тренд на установление престижа чистого бизнеса продолжает усиливаться. По крайней мере, в правительственных и властных кругах.

Налоговой указали на ошибку

Налоговики не имеют права вызывать налогоплательщика в качестве свидетеля для дачи показаний по его собственной деятельности. К такому выводу пришли судьи Конституционного суда после рассмотрения жалобы гражданина Максима Немерова из Новосибирска. Они также указали на пробелы в налоговом законодательстве, в котором отсутствует наказание для налогоплательщика, не явившегося для дачи показаний.

Проблема существовала очень давно, но, видимо, никто до этого не решался оспаривать подобные вызовы налоговиков. Гражданин Немеров оказался гораздо более принципиальным человеком и дошел до Конституционного суда. Делом принципа его обращение стало исключительно из-за суммы наложенного на него штрафа. Немеров был оштрафован налоговой на 500 рублей за неявку для дачи показаний, а затем санкции уменьшили еще наполовину.

На самом же деле решение суда может значительно повлиять на работу налоговиков. Инспекторы частенько вызывали потенциальных нарушителей в качестве свидетелей. Такая практика сложилась из-за того, что наказать в денежном плане налогоплательщика, не явившегося на допрос, невозможно. Зато в законодательстве есть штрафы для свидетелей. Поэтому получалась комичная и неприятная для репутации государства история: налогоплательщиков штрафовали за отказ свидетельствовать против самих себя.

Таким образом, есть большая вероятность, что в скором времени в стране начнут прорабатывать поправки в налоговые законы по данному вопросу. Иначе столь эффективный инструмент налоговиков, как допросы и «явки с повинной», заменить будет нечем.

Беспроцентные автокредиты — незаконная прибыль

Российские граждане столкнулись с неожиданной проблемой. Для многих оказалось новостью, что ФНС доначисляет налоги за льготные кредиты. Прежде всего по автокредитам. Так, налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% в качестве налогов по сделкам с беспроцентными рассрочками.

Все дело в том, что такие кредиты считаются незаконной прибылью из-за аномально низкой процентной ставки. Работает это так: люди покупают с выгодой, а значит, «зарабатывают» на разнице банковских процентов. И с 2025 года кредиты со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки Центробанка облагаются НДФЛ в размере 35%.

Хотя поправки в закон были введены уже давно. Просто сталкивались с этой проблемой немногие. К тому же с 2021 по 2023 год работала некая амнистия — такие доходы освобождались от НДФЛ. Чаще других страдали покупатели недвижимости, которые делали рефинансирование. Массовость тема приобрела лишь сейчас.

На этом фоне интересно выглядит статистика по выдаче автокредитов. В Татарстане этот показатель буквально рухнул — на 40% по сравнению с декабрем 2025 и 2024 годов.

Прокурорам дали новые поручения по делам о банкротстве

Генеральный прокурор Александр Гуцан на неделе выступил с поручением к прокурорам усилить внимание к делам по банкротству компаний. Вопрос, как оказалось, достаточно щепетильный. При многочисленных проверках выяснилось, что в конкурсной массе банкротов существуют фиктивные сделки, направленные на целенаправленное выбытие имущества.

— В результате пресечены попытки недобросовестных компаний уклониться от уплаты налогов на 10 млрд рублей. Из реестра кредиторов исключены фиктивные требования на 4,6 млрд рублей, — ответили в Генпрокуратуре «Российской газете».

Наряду с этим, Верховный суд страны усилил статус налоговиков в делах о банкротстве. Ранее на практике случалось так, что в момент налогового разбирательства с арестом имущества компания открывала процедуру банкротства и все имущество уходило в конкурную массу. Теперь же налоговые требования будут иметь больший вес. Если имущество ранее было арестовано налоговиками, то остальные кредиторы уже не смогут претендовать на него.

Сюрприз для россиян, работающих на нескольких работах

В Федеральной налоговой службе (ФНС) напомнили россиянам о порядке исчисления НДФЛ по новой прогрессивной шкале. Однако интересным из опубликованной информации являются не ранее озвученные ставки налога, а другой момент. Речь идет о ситуации, когда у гражданина сразу две или несколько работ. Как в таком случае исчислять НДФЛ?

Налоговики объяснили, что работодатели не обязаны выяснять и учитывать иные доходы своих сотрудников. Как, впрочем, и наоборот, то есть сами работники не имеют таких обязательств. Все необходимое вычислит сама налоговая.

Налоговые органы самостоятельно рассчитают НДФЛ из общей суммы доходов гражданина, полученных от всех работодателей. В случае если итоговые цифры превысят установленные величины, то налоговики применят прогрессивную шкалу налогообложения. Самому работнику пришлют налоговое уведомление, по которому ему самостоятельно предстоит уплатить выявленный НДФЛ.

Для некоторых россиян эти «письма счастья» могут стать сюрпризом.


