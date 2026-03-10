В Казани изменили маршрут автобуса №36 из-за припаркованных машин
Он больше не заезжает на конечную остановку «Поликлиника»
В Казани временно изменился маршрут движения автобуса №36. Как сообщили в Комитете по транспорту города, автобус больше не заезжает на конечную остановку «Поликлиника».
Причина изменений — автомобили, оставленные в зоне остановки и мешающие проезду общественного транспорта.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее прорабатывать альтернативные маршруты.
