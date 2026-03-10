Путин и Пезешкиан обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке

Президент Ирана выразил благодарность России за оказываемую поддержку

Фото: Артем Дергунов

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоялось обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока на фоне израильско-американских действий против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ключевым моментом беседы стало подтверждение российской стороной принципиальной позиции по скорейшему урегулированию конфликта. Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех противоречий исключительно политическими средствами.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность России за оказываемую поддержку, особо отметив значимость предоставленной гуманитарной помощи Ирану.

Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовые телефонные переговоры, ставшие первым официальным контактом лидеров за последние два месяца.



Наталья Жирнова