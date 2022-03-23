В Госдуме приняли поправки в КоАП РФ, предусматривающие снижение нагрузки на бизнес

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в КоАП РФ, согласно которым малый бизнес не будут штрафовать за первое нарушение, а вынесут предупреждение, также суммы штрафов сократятся в два раза.

В случае вынесения предупреждения предпринимателям укажут на недочеты и дадут время на их устранение. А снижение суммы штрафов позволит бизнесу не разориться, в особенности на старте деятельности.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, исключается двойная ответственность в случае, если штрафы одновременно накладываются и на должностное, и на юридическое лицо, даже если вина лежит только на работнике.

А благодаря принципу «одна проверка — одна санкция» штрафы за однотипные нарушения не суммируются в рамках одной проверки. Таким образом исключаются ситуации, когда, например, схемы эвакуации напечатаны с ошибкой, а проверяющий назначает отдельный штраф за каждую такую схему.

Последние две инициативы затрагивают все организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе бюджетные учреждения и крупный бизнес.

В этом месяце президент России Владимир Путин подписал закон, который включает комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Например, закон предполагает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в текущем году.



Диана Жиленкова