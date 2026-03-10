Шумков предложил платить врачам за отговоры от абортов — теперь за счет ОМС

Это не первая попытка губернатора Курганской области продвинуть данную идею

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил установить выплаты врачам, которые смогут убедить беременных россиянок не делать аборт. Средства на эти цели, по замыслу главы региона, следует компенсировать за счет средств ОМС, сообщил он в своем Telegram.

По словам Шумкова, в настоящее время существует законодательная коллизия: действующая программа ОМС предусматривает оплату абортов, но не предусматривает финансирования работы врачей по убеждению женщин отказаться от прерывания беременности. Часть средств, сэкономленных на операциях, можно будет начислять медработникам. Губернатор выразил уверенность, что правительство поддержит эту инициативу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это не первая попытка Шумкова продвинуть данную идею. Еще в октябре 2025 года он направлял в правительство РФ предложение установить стимулирующие выплаты для медработников, способных уговорить женщин сохранить беременность. Тогда глава региона подчеркивал: «За проведение абортов государство платит, а за отказ от них и сохранение жизни нового гражданина — нет».

В декабре прошлого года на прямой линии губернатор вновь озвучил инициативу — платить за отговоры от абортов из средств ОМС — и добавил, что к работе с беременными в Курганской области планируют привлекать только специалистов, лояльных к деторождению.

Рената Валеева