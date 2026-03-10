Минниханов обсудил с руководством «Газпрома» совместные инвестпроекты
Раис РТ провел встречу с зампредседателя правления — начальником Департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным
Сегодня, 10 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с зампредседателя правления — начальником Департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления стратегического партнерства между Татарстаном и энергетической корпорацией. Темой диалога стала реализация текущих и перспективных инвестпроектов, представляющих взаимный интерес.
В обсуждении также приняли участие заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, а также директор группы компаний «Иннополис Тех» Николай Никифоров.
В октябре Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели стенды татарстанских предприятий, представленные на XIV Петербургском международном газовом форуме. Там же Коробченко представил Миллеру проект сборочно-испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров СПГ, разработанный «Казанькомпрессормашем».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».