В Татарстане направят 308,3 млн рублей на капремонт пяти больниц
Работы пройдут в Набережных Челнах, Заинске, Чистополе и Актаныше
В Татарстане выделят 308,3 млн рублей на капремонт пяти медицинских учреждений республики. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2026 года — соответствующая информация указана в тендере, размещенном на сайте государственных закупок.
В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли:
- Набережно-Челнинская инфекционная больница;
- помещения Заинской ЦРБ для размещения компьютерного томографа и аппарата маммографии;
- Чистопольская и Актанышская ЦРБ.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».
Напомним, в РКБ Татарстана пройдет масштабная модернизация. По предварительным предположениям, она займет около двух лет. Подробности о планах — в репортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».