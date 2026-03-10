В Татарстане направят 308,3 млн рублей на капремонт пяти больниц

Работы пройдут в Набережных Челнах, Заинске, Чистополе и Актаныше

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане выделят 308,3 млн рублей на капремонт пяти медицинских учреждений республики. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2026 года — соответствующая информация указана в тендере, размещенном на сайте государственных закупок.

В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли:

Набережно-Челнинская инфекционная больница;

помещения Заинской ЦРБ для размещения компьютерного томографа и аппарата маммографии;

Чистопольская и Актанышская ЦРБ.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Напомним, в РКБ Татарстана пройдет масштабная модернизация. По предварительным предположениям, она займет около двух лет. Подробности о планах — в репортаже «Реального времени».

Рената Валеева