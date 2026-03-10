Татарстан увеличит бюджет на форму медиков на 78 млн рублей

Это связано с внедрением обновленной линейки униформы и ростом числа сотрудников, участвующих в программе по обеспечению форменной одеждой

Фото: Мария Зверева

В 2026 году продолжается реализация госпрограммы по обеспечению форменной одеждой персонала медицинских учреждений Татарстана, сообщает Минфин. В связи с внедрением обновленной линейки униформы и ростом числа сотрудников, участвующих в программе, принято решение выделить дополнительное финансирование из бюджета республики.

Изначально на эти цели в бюджете РТ на 2026 год были предусмотрены 55 млн рублей. Теперь планируется дополнительно направить 78,9 млн рублей. Общий объем выделенного бюджета в текущем году достигнет 133,9 миллиона рублей.

Ранее Министерство здравоохранения России разработало единые методические рекомендации по внешнему виду сотрудников медицинских организаций.



Наталья Жирнова