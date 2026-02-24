Сергей Никифоров: «Недобросовестные аудиторы научились успешно обходить требования закона»

Может ли российский аудит обеспечить защиту общественных интересов?

Фото: Динар Фатыхов

Проблемы с госрегулированием аудиторской деятельности в России привели к проникновению на рынок недобросовестной конкуренции и мошенников. Сегодня говорить об эффективности российского аудита можно только сегментарно, убежден гендиректор аудиторской компании «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров. В авторской колонке для «Реального времени» заслуженный экономист России и Татарстана приводит свой взгляд на аудиторский рынок республики, как специалиста с 34-летним опытом в качестве руководителя аудиторской организации, члена правления СРО аудиторов 2022—2025 гг., много лет занимающегося анализом рынка аудиторских услуг и имеющего отношение к принятию целого ряда изменений в законодательстве, регулирующем аудиторскую деятельность.

В Татарстане выросла просрочка по кредитам и долговая нагрузка предприятий

Обычные граждане не обращают внимания на информацию об аудиторском рынке, хотя его состояние непосредственно связано с насущными интересами многих из них.

Судя по сообщениям СМИ, ситуация в экономике не столь позитивная как хотелось бы. Растет доля убыточных предприятий, которая составляет в России около 30%, а в Татарстане около 25%. Растет доля просроченной кредиторской задолженности. Только за 9 месяцев текущего года объем проблемных займов вырос в 1,6 раза.

На прошедшей в феврале коллегии Минэкономики РТ отмечалось, что увеличивается просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий. Рост прибыли сопровождается значительным увеличением убытков. В ряде отраслей выявлены риски неплатежеспособности, рост задолженности по налогам, что, как следствие, может привести к банкротству. Так, задолженность предприятий по кредитам возросла к концу 2025 г. на 23,7%, а убытки выросли в 2,4 раза при росте прибыли на 6,7% и росте ВРП на 2,9%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предстоящее повышение налогов, которое будет особенно болезненным для малого бизнеса, свидетельствует о том, что и с наполняемостью бюджета не так все хорошо. Безусловно, речь не идет о том, что государство выступает в роли стороннего наблюдателя. Государство реагирует на возникающие вызовы, но свои решения оно принимает на основе той информации о деятельности предприятий, которая официально имеется. Вопрос только в том, насколько она достоверна.

Между тем во всех странах с рыночной экономикой как раз и существует специальный институт независимого аудита, предусматривающий проведение обязательной проверки достоверности данных о результатах деятельности целого ряда организаций, чье занятие затрагивает интересы граждан, бизнеса и государства. Это организации, чья деятельность связана с привлечением средств (банки, страховые компании, пенсионные фонды и т. д.) или формированием своего уставного капитала за счет средств различных участников, в т. ч. государства. Организации, чьи масштабы бизнеса или активы являются, по мнению законодателя, существенными и влияют на экономическую безопасность государства, также подпадают под обязательный аудит. Все это формирует цель независимого аудита — обеспечение защиты общественных интересов, в т. ч. государства.

Естественно, возникает вопрос — неужели государство, имея такие источники информации, как данные от налоговых органов, органов статистики, где-то и от органов внутренних дел, испытывает недостаток информации? И вот здесь уже стоит упомянуть Постановление Конституционного суда РФ №4-П от 1. 04. 2002, в котором он определил, что именно официальный бухгалтерский учет, где обязательный аудит выступает его завершающей стадией, служит инструментом финансового регулирования и проведения единой финансовой (в т. ч. налоговой) политики и является одной из конституционных гарантий единого рынка экономического пространства, как одной из основ конституционного строя Российской Федерации. То есть именно на данных официального бухгалтерского учета должны приниматься управленческие решения, в т. ч. и на уровне органов госуправления.

Давно прошли те времена, когда аудиторское заключение в произвольной форме выдавал некий специалист в области бухгалтерского учета, лишь только многозначительно посмотрев на бухгалтерскую отчетность заказчика. Сегодня финансовый аудит это высокотехнологичная услуга, жестко регламентированная требованиями Международных стандартов аудита, и ее качество прямо зависит от того, является ли аудиторская деятельность для исполнителя основной или неким периодическим дополнительным доходом. Как известно, для поддержки хорошей физической формы посещения спортзала два-три раза в год будет явно недостаточно, необходимо бывать в нем регулярно. С аудитом все, конечно, не так просто. Можно ведь и откровенную халтуру поставить «на поток», работая не покладая рук.

Поэтому стоит ли удивляться тому, что и банки у нас в стране не так давно лопались как мыльные пузыри и предприятия уходили неожиданно под банкротство к неудовольствию кредиторов и их наемных работников. При том что у нас в стране ситуация с государственным регулированием аудиторской деятельности приобрела причудливые формы, что способствовало проникновению в аудиторскую среду недобросовестной конкуренции и откровенных мошенников, об эффективности российского аудита можно говорить только сегментарно.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как известно, если не ухаживать за садом или не убираться в доме, все постепенно придет в запустение, заведутся всякие паразиты, и место станет непригодным для использования по прямому назначению. Так же и с аудитом.

Что же из себя представляет на сегодняшний день аудиторский рынок и насколько институт независимого аудита способен обеспечивать возлагаемые на него функции?

«Многие проводят аудит формально для «галочки»"

Официальная статистика о состоянии аудиторского рынка в стране не учитывает его качественного состояния и реальной способности значительного количества аудиторских организаций обеспечивать защиту тех самых общественных интересов.

Очевидно, что текущее состояние аудиторского рынка со всеми его вопиющими проблемами (об этом ниже) — это прямое следствие состояния государственного нормативного регулирования аудиторской деятельности со всеми его недостатками и системными изъянами, чем уже не первый год успешно пользуются недобросовестные бизнесмены от аудита, и нежелание регулятора аудиторской деятельности оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В принципе, не вдаваясь в детали, существующие проблемы аудиторского рынка в основном являются производными от следующих «пробелов» федерального законодательства:

Обязательность аудита многих организаций не обусловлена объективной востребованностью его результатов на уровне внешних пользователей (банков, инвесторов и т. д.). При этом какой-либо реальной ответственности за непроведение обязательного аудита фактически нет, и примерно около трети организаций игнорируют требование о его проведении, а многие проводят его формально для «галочки». Безусловно, это рождает спрос на дешевые низкокачественные услуги, в изобилии предлагаемые на аудиторском рынке.

Законодательством не установлено каких-либо системных требований ни к статусу аудиторской организации, ни к статусу ее руководителя. Пожалуй, единственное требование — это наличие в штате по основному месту работы трех аудиторов, но и это потребовало шести лет титанических усилий для внесения данной нормы в закон. К сожалению, недобросовестные аудиторы научились успешно обходить это требование. Далее, закон предусматривает, что организация вправе заниматься аудиторской деятельностью только после вступления в СРО аудиторов (единственное в России) и внесения сведений о ней в реестр аудиторских организаций, правда, вот к этим сведениям есть вопрос. Любой желающий может сравнить численность персонала аудиторской организации в реестре СРО и, например, в официальном информационном ресурсе ФНС «Прозрачный бизнес», где у многих аудиторских организаций будет стоять среднесписочная численность сотрудников организации один (!) человек, а то и вообще «0». Подобные расхождения можно было бы объяснить манипуляциями с «оптимизацией» налогов, но ответ скорее кроется в другом. Теоретически можно оформить сотрудника в штат по основному месту работы хоть на 0,001 ставки. Вот только будет ли так делать компания, которая хоть как-то думает о своей репутации? Но есть и еще один вариант. Заявленную для реестра аудиторских организаций необходимую численность аудиторов аудиторская организация подтверждает копиями трудовых книжек (которые можно купить в условном «подземном переходе»), а не сведениями из Социального фонда, что создает условия для различных манипуляций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего в СРО 65% всех аудиторских организаций декларируют о наличии в своем штате по основному месту работы трех аудиторов, и есть подозрение, что элементарная сверка данных СРО и Социального фонда может ополовинить число аудиторских организаций в стране. Среди самих аудиторов давно идут разговоры о том, что значительная часть (мягко говоря) всех аудиторских организаций в стране фактически представляют индивидуальных аудиторов, коим законом запрещено проводить обязательный аудит. И в целях обхода данной нормы индивидуальные аудиторы «берут в аренду» недостающие аттестаты, превращаясь в аудиторскую организацию. Необходимо сказать, что на аудиторском рынке последние годы существует жесточайший кадровый кризис. Сейчас, чтобы получить аттестат аудитора, требуется потратить примерно пять лет и полмиллиона рублей. На фоне снижения престижа профессии желающих пополнить ряды аудиторов заметно поубавилось. Однако при том, что существует острый дефицит кадров, которые реально могут работать на условиях полной занятости, в реестре аудиторов много тех, кто фактически утратил связь с профессией, однако их аттестат до сих пор действует.

«У 88% аудиторских организаций в России выручка ниже 20 млн рублей»

При общем количестве аудиторов в стране менее 15 тысяч, за период 2022—2024 гг. выбыло 2 115 аудиторов, при этом новые аттестаты аудиторов получили всего 129 человек. Между тем расчеты показывают, что если исходить из полной занятости аудиторов, то потребности рынка можно было бы закрыть даже половиной их официальной численности. Однако профессионально, с полной занятостью, многие не работают. Кто-то, имея аттестат, иногда, как бог на душу положит, подрабатывает в сфере аудита, а кто-то просто сдает аттестат «в аренду», получая до 50 тысяч рублей в месяц в качестве своеобразной ренты за его наличие. Аттестат аудитора бессрочный и, кто знает, может в обозримом будущем минимальную численность в аудиторских организациях будут все больше подтверждать бабушки Деменции и дедушки Альцгеймеры. При этом с официальной статистикой все будет в полном порядке.

Чтобы понять масштаб проблем аудиторского рынка можно привести несколько цифр. Примерный расчет уровня годовой выручки, позволяющей хотя бы на минимальном уровне обеспечить финансирование бизнес-процессов, обеспечивающих основные требования аудиторских стандартов при проведении аудита, составляет, при самых скромных подсчетах, не менее 20 млн рублей. У 88% аудиторских организаций в России выручка ниже данного порога, а у 38% ниже 3 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Еще более удручающие цифры, характеризующие реальное состояние аудиторского рынка, вскрылись, когда в СРО шла подготовка письма в Правительство РФ о сохранении льготного тарифа отчислений в Социальный фонд. Выяснилось, что у 75% всех российских аудиторских организаций средняя зарплата не превышает полуторного минимального размера оплаты труда (это около 33 тыс. рублей) и их вообще не касается увеличение с 1.01.2026 взносов в Социальный фонд с зарплаты в два раза. Средняя зарплата не ниже средней по стране оказалась только у 76 аудиторских компаний из почти 2 000. И это при том, что конкурентная зарплата аудитора с опытом работы находится в районе 150 тыс. рублей в месяц.

Приведенные данные по аудиторским организациям Республики Татарстан (по данным за 2024 год) также позволяют сделать выводы об их реальной обеспеченности финансовыми и кадровыми ресурсами. Для последнего берется выручка от аудиторской деятельности в месяц на одного аудитора, а учитывая, что примерно 40% выручки идет на оплату труда только аудиторов (без отчислений), а оставшиеся 60% идут на оплату специалистов по методологии, системе внутреннего контроля, оплату аренды офиса, справочно-правовых систем, обслуживание оргтехники, оплату членских взносов и т. д., получаем реальную информацию о потенциале, ресурсах и возможностях организации.



Данные об аудиторских организациях РТ

№ п/п Наименование организации Численность аудиторов всего, чел. В том числе по основному месту работы, чел. Выручка за 2024 год всего, тыс. руб. В том числе выручка от обязательного аудита, тыс. руб. В том числе выручка от инициативного аудита, тыс.руб. Количество выданных АЗ в 2024 году Средняя стоимость 1 АЗ, тыс. руб. Выручка от аудита на 1 аудитора, тыс. руб. ФОТ, приходящийся на 1 аудитора в месяц, тыс. руб. (исходя из фактически сложившегося на рынке у/в в 40%) Среднесписочная численность, чел. (по данным ФНС) 1 ООО «Агентство «Новый Век» 5 4 1 814 626 174 9 89 160 5,33 5 2 ООО «АИКО» 3 3 2 434 2 434 0 9 270 811 27,04 3 3 ООО «АК «ЦПА» 7 6 4 969 3 190 429 36 101 517 17,23 4 4 ООО «АК «Эксперт Поволжья» 6 5 2 466 1 842 344 19 115 364 12,14 1 5 ООО «АК ФИНРОСА» 6 3 27 813 19 601 4 647 160 152 4 041 134,71 7 6 ООО «АКК «Аудэкс» 22 15 143 518 108 219 4 916 303 373 5 143 171,42 59 7 ООО «АКФ «Диалог Консалтинг» 7 5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1 8 ООО «Аудит Эксперт» 4 4 10 521 6 548 1 071 79 96 1 905 63,49 5 9 ООО «АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 3 3 5 553 3 999 1 222 42 124 1 740 58,01 4 10 ООО «АУДИТ-ИНФОРМ» 4 3 5 983 2 549 0 24 106 637 21,24 3 11 ООО «Аудит-Н» 6 4 9 371 9 371 0 48 195 1 562 52,06 7 12 ООО «Аудит-Практик» 16 7 15 118 10 309 1 121 49 233 714 23,81 10 13 ООО «АудитГарант» 3 3 3 350 3 350 0 11 305 1 117 37,22 2 14 ООО «Аудиторская Сетевая Компания» 5 3 4 368 2 009 680 19 142 538 17,93 3 15 ООО «Аудиторская фирма «Ауди» 7 6 14 462 11 245 1 326 111 113 1 796 59,86 6 16 ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Инвест» 3 3 2 369 1 967 310 19 120 759 25,3 4 (на 2022 г.) 17 ООО «АФ «Аудитцентр» 13 5 8 663 6 159 0 61 101 474 15,79 8 18 ООО «Баланс-аудит» 3 3 760 675 85 8 95 253 8,44 1 19 ООО «Декстра Аудит» 5 4 6 081 4 287 500 16 299 957 31,91 5 20 ООО «Диал-Аудит» 3 3 440 440 0 2 220 147 4,89 3 21 ООО «Национальная Аудит — Консалтинговая Фирма» 20 9 6922 5806 н/д 49 118 346 9,68 16 22 ООО «НКФ-Аудит» 4 4 5 798 2 827 644 33 105 868 28,93 5 23 ООО «НКФ» «Аудит и оценка» 4 3 н/д н/д н/д 21 н/д н/д 3 24 ООО «НКЦ «Аудитор-Ч» 11 10 23 164 15 640 2 024 75 236 1 606 53,53 13 25 ООО «НЦАК» 3 3 5 126 3 665 0 13 282 1 222 40,72 6 26 ООО «ОК Аудит» 8 6 5 535 4 609 0 53 87 576 19,2 11 27 ООО «Поволжский аудиторский центр» 5 3 1 053 973 0 4 243 195 6,49 6 28 ООО «Проф-Аудитум» 16 13 4 275 4 060 0 18 226 254 8,46 16 29 ООО «СВЭБ» 6 3 16 717 14 729 864 132 118 2 599 86,63 12 30 ООО «ФБК Поволжье» 9 7 31 973 26 631 1 588 131 215 3 135 104,52 15 31 ООО «Эксперт» 5 3 7 269 2 039 490 9 281 506 16,86 9 32 ООО «Элай» 5 3 3 790 3 214 0 27 119 643 21,43 1 33 ООО «ГорАудит» 3 3 3 785 2 202 0 17 130 734 24,47 5 34 ООО «МиссАудит» 3 3 5 056 4 576 480 43 118 1 685 56,18 4 35 ООО АК «ФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ» 7 3 3 085 2 591 255 17 167 406 13,55 6 36 ООО АКГ «Прайм Аудит» 4 4 11 258 5 260 1 494 102 66 1 689 56,28 8 37 ООО фирма «Аудит ТД» 15 9 42 544 29 981 3 699 165 204 2 245 74,84 24

Источник: Реестры аудиторов и аудиторских организаций, сайты аудиторских организаций, сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

«Доверие к результатам аудита неуклонно снижается»

Вернемся к вопросу об индивидуальных аудиторах. А что же плохого в том, что обязательный аудит проводят не аудиторские организации, а фактически индивидуальные аудиторы? Ведь среди них есть грамотные и квалифицированные специалисты? Специалисты-то есть, однако вы же не приходите со своим мотоциклом или велосипедом в таксопарк устраиваться таксистом. Есть же определенные требования, в том числе и к безопасности пассажиров, так и в аудите. Обязательный аудит основывается на требованиях аудиторских стандартов, обеспечивающих защиту общественных интересов, то есть интересов внешних пользователей проаудированной отчетности. И ключевым в деятельности аудиторской организации является наличие у нее эффективной системы внутреннего контроля качества аудита. А может ли быть в принципе система внутреннего контроля у индивидуального аудитора? Ответ очевиден — нет. Ну никак не может аудитор сам себе разрабатывать внутрифирменные стандарты и сам себя проверять.

Никто не мешает индивидуальным аудиторам оказывать иные услуги, кроме обязательного аудита по стандартам, например, инициативный аудит для конкретных заказчиков. Но у нас на аудиторском рынке все сложилось по-другому. И стоит ли удивляться тому, что доверие к результатам аудита, несмотря на принятие всех новых государственных программ и концепций, неуклонно снижается, маржинальность аудиторского рынка стремится к нулю, а квалифицированные кадры уходят из профессии?

У нас в Татарстане, судя по реестру СРО, общее количество аудиторов превышает 300 человек. Если не рассматривать аудиторов компаний бывшей «большой четверки», работающих в республике, чьи цены на услуги не вызывают энтузиазма у абсолютного большинства татарстанских предприятий, то реальная картина с кадрами в других компаниях совершенно иная. Как говорится, дай бог, чтобы у нас в аудиторских организациях республики набралось хотя бы 50 аудиторов, работающих на профессиональной основе с полной занятостью. Но даже это количество «размазано» по разным организациям, запас «прочности» которых по кадрам либо вовсе отсутствует, либо составляет всего несколько человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем разрыв в оплате аудиторов в разных регионах все больше увеличивается. В октябре 2025 г. правление СРО аудиторов утвердило рекомендованную минимальную часовую ставку оплаты услуг аудиторской организации на уровне 3,4 тыс. рублей в час. Однако в Татарстане аудиторская организация получает в лучшем случае не более 1,5 тыс. рублей за час работы. В Санкт-Петербурге в два раза больше — 3 тыс. рублей, а в Москве, соответственно, еще больше.

Кадровые проблемы есть во всех отраслях, но не во всех отраслях специалист, находящийся в Казани, может трудиться дистанционно в штате, например, московской организации. КОВИД радикально изменил рынок аудита, переведя основную часть работы аудитора в дистанционный формат. И те же столичные аудиторские компании, испытывая острый кадровый голод, давно и небезуспешно «зачищают» регионы, сманивая квалифицированные кадры. У татарстанских аудиторов есть единственная возможность поддержать конкурентный уровень зарплаты, увеличивая интенсивность труда. Но при таком подходе специалисты если не «выгорают» и не уходят из профессии, то начинают чаще ошибаться, что требует дополнительного повышения расходов аудиторской организации на систему внутреннего контроля для выявления учащающихся ошибок и т. д.

Необходимо уточнить, как формируются цены на услуги аудиторов в республике. В последние годы сложившаяся когда-то стоимость услуг только индексировалась по текущему уровню инфляции. Но индексировалась весьма своеобразно. При официальном уровне инфляции, например, на 8%, заказчик мог согласовывать в два раза меньше. И так из года в год, с получением «накопительного эффекта» от недофинансирования работы аудиторов. Между тем появлялись новые требования законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения, новые требования стандартов аудита, радикально росли предусмотренные законодательством требования внешнего контроля качества работы к аудиторским организациям, росла эффективность самого внешнего контроля со стороны СРО аудиторов и Федерального казначейства…

«За такие деньги аудит не может быть проведен качественно»

Постановлением Правительства России аудиторские компании включили в перечень организаций, задействованных в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по линии Росфинмониторинга, что явно добавило им работы. Все это накапливалось из года в год и не компенсировалось аудиторам при формировании цен на их услуги. В определенной степени эти вопросы решались за счет ресурсов самой аудиторской организации, но и они не бесконечны, учитывая низкую маржинальность аудиторского рынка. Между тем, учитывая тенденции развития внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, сам уровень цен, сложившийся по факту у аудиторов республики со своими заказчиками, вполне может стать «красной тряпкой», за которую будут терзать аудиторов республики внешние контролеры качества из СРО аудиторов, Федерального казначейства и Банка России, доказывая, что за такие деньги аудит не может быть проведен качественно.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Предстоящий 2026 год станет для тех немногих в республике аудиторских организаций, которые работают на профессиональной основе, со штатом на полной занятости, годом больших испытаний.

По предварительным расчетам, увеличение отчислений от фонда оплаты в Социальный фонд только во втором полугодии 2026 г. в два раза уменьшит и так невысокую прибыль вдвое по причине того, что повышение тарифов отчислений не учитывалось договорами, действие которых истекает только во втором квартале будущего года. Некоторые аудиторские компании, выигравшие ранее конкурсы по отбору аудитора, возможно и НДС будут дополнительно платить за счет собственных средств.

Все вышесказанное позволяет констатировать усиление рисков того, что те компетенции, тот опыт в аудиторской деятельности, который накапливался в республике десятилетиями, оказываются под угрозой.

Расчеты показывают, что для удержания на плаву аудиторских компаний, которые работают профессионально, обеспечивают своим работникам полную занятость и выплачивают конкурентную зарплату, часовые ставки необходимо, при заключении договоров на будущий сезон, повысить уже не на половину индекса инфляции, а на 20—30%, в зависимости от сложившейся фактически почасовой ставки расчетов с заказчиками. И это еще без учета увеличения трудозатрат на проведение аудита в связи с изменениями законодательства.

В противном случае появится риск, что весь выбор для предприятий республики в перспективе может ограничиться аудиторскими организациями с несопоставимо меньшим опытом работы и ограниченными ресурсами, что неизбежно приведет к проблемам при прохождении очередного внешнего контроля качества аудита. Если, конечно, нет желания платить в разы больше крупным московским аудиторским компаниям. Впрочем, это каждый заказчик решает сам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как навести порядок на аудиторском рынке России

Однако даже самое лояльное отношение предприятий республики к своим аудиторам не заменит необходимость принятия оперативных мер по приведению аудиторского рынка в надлежащее состояние, включая принятие изменений в федеральное законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность:

Элементарная сверка данных реестра аудиторских организаций СРО аудиторов с Социальным фондом России позволила бы привести его в более или менее достоверную форму. Тем более что в законе «Об аудиторской деятельности» есть норма, предписывающая исключение из СРО за представление ее членами недостоверных сведений о себе. Очевидно, что пока в самой СРО аудиторов не будет проведена ревизия реестров аудиторов и аудиторских организаций, не будут устранены пробелы в Кодексе профессиональной этики аудитора и в критериях безупречной деловой репутации аудитора, позволяющих недобросовестным аудиторским организациям осуществлять свою деятельность, каких-либо положительных сдвигов на аудиторском рынке мы не увидим. Приведение количества членов СРО к каким-то реальным цифрам позволило бы повысить эффективность внешнего контроля деятельности организации по отношению к оставшимся в реестре аудиторским организациям. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос более тонкой настройки критериев обязательности аудита, исходя из принципа объективной востребованности результатов аудита на уровне внешних пользователей и снижения спроса на низкокачественные услуги аудиторов. Эффективность аудита госпредприятий и предприятий с долей госсобственности — так называемых общественно-значимых организаций (ОЗО), можно было бы радикально повысить не только немедленной отменой критериев конкурсного их отбора по закону о госзакупках (44-ФЗ) и переходу на закон, определяющий порядок закупки для всех иных услуг (223-ФЗ), но и изменением принципов работы Федерального казначейства, осуществляющего внешний контроль за качеством работы аудиторских организаций. Для ведомства, получающего финансирование из бюджета, было бы более логичным сосредоточить свое внимание не на проверке клиентов аудиторских организаций, не имеющих никакого отношения к бюджету, а на целевых проверках качества аудита тех же ОЗО. Что касается федерального законодательства, то здесь необходимо внести целый ряд изменений по заполнению выявленных пробелов в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», включающих в себя в т. ч. закрепление нормы, определяющей целеполагание аудиторской деятельности, системные требования к статусу аудиторской организации и ее руководителю, а также введения в КоАП нормы о реальной ответственности организаций за уклонение от проведения обязательного аудита. Данные предложения давно уже обсуждаются в аудиторском сообществе и были представлены в Стратегии СРО аудиторов по развитию аудиторской профессии.

Однако существует одна «маленькая» проблема, которая заключается в том, что какими бы расчудесными не были бы предложения по изменению законодательства, Государственная Дума не примет поправки в закон, если не будет положительного заключения Правительства. Заключение же Правительства готовит Министерство финансов России, отвечающее за регулирование аудиторской деятельности и состояние аудиторского рынка. Минфин, как показывает практика, охотно поддерживает любые инициативы в части регулирования аудиторской деятельности только при условии, что это инициативы самого министерства. Будет ли наведен когда-нибудь элементарный порядок на аудиторском рынке? Или для многих предприятий он так и останется никому не нужной обузой и питательной средой для его недобросовестных участников?