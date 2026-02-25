Почему концепцию третьей очереди набережной Нижнего Кабана нужно дорабатывать

Стоит ли «сковывать» озеро в Казани «эластичной лентой» для прогулок?

Вопросы у экспертов вызывает «эластичная лента» вдоль озера. Фото: скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

После того как концепцию третьей очереди набережной озера Нижний Кабан показали руководству Казани, ее также обсудили с экспертами и старожилами Старо-Татарской слободы. Проект требует переработки и переосмысления и показывает, что многолетние результаты исследований СТС следует централизовать, считают эксперты. Архитекторы утверждают — здесь еще можно многое уточнить, при этом работы планируется начать уже в этом году.

Китайская «лента» и ориентация на кластеры

Концепцию благоустройства набережной озера разработали архитектурные бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани. Это 1,5 километра улицы Шигабутдина Марджани, начиная от памятника Марджани и до улицы Нурсултана Назарбаева. Таким образом будет замкнута территория береговой линии вдоль Нижнего Кабана.

Архитекторы продолжили проект «Эластичной ленты», которую в 2016-м предложило бюро Turenscape. В этом году планируется как раз заняться созданием этой «ленты», нижним ярусом. Кроме того, в планах этого года — смотровая площадка возле будущего павильона по улице Кунче, где будет отделен внутренний водоем.

Помимо Кунче, особые зоны появятся в районе улицы Ахтямова, у завода Александровых и у Назарбаева. В частности, вместе с открытой площадкой завода возникнет большая функциональная площадка.

На набережной также появится больше растений, пройдут проектные работы по ремонту инженерных сетей верхнего яруса. По верху работы планируется завершить в 2027 году. Здесь будет однополосная односторонняя полоса для машин, вело— и пешеходные дорожки. Архитекторы смоделировали дорожную ситуацию в цифре, указывая, что это приводит к «микроскопическим ухудшениям».

Также архитекторы подчеркнули, что в границах Старо-Татарской слободы, которая теперь, как считается, завершается на Ахтямова, будут доминировать дерево и природные материалы, а далее, в индустриальной части, — клинкерный кирпич и металлические конструкции.

Как видим, авторы планируют развитие и поперечных улиц, некоторые из которых протянутся аж до Новой Портовой. скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Клен вырубят, ивы оставят

— Мы воспринимаем территорию Кабана как зеленую, заросшую, в тени деревьев. Но на самом деле 80% зелени — это инвазивный американский клен, который требует вырубки и замены на другие растения. При этом старые ивы будут сохранены, — отметил руководитель проектной группы Wowhaus Ильяс Гильманов.

— К ивам на берегу озера особо трепетное отношение не только у местных, но и у тех, кто живет не в этом районе. На сегодняшний день они как ориентация на природную естественность. Единственный кусочек, не попавший под реновацию, как оазис, где можно увидеть естественный край озера, — отметила позже у себя в телеграм-канале экскурсовод и историк Дина Хабибуллина.

Работы уже начались — до апреля необходимо вырубить клен, рассказал автор концепции набережной Кабана Сергей Мурзов. Вода возле Кабана летом в жару цветет из-за загрязнений, а также из-за нехватки водорослей-макрофитов и перепадов по берегам. Здесь будут проходить работы по замелению, иначе никак, отметил Мурзов. А поскольку в этой части много тени, газонов здесь не будет, только многолетние цветы.

Территорию Нижнего Кабана посещает 1,2 млн человек в год. Она не справляется с антропогенной нагрузкой, отметил Гильманов. Есть проблемы с безопасностью движения — здесь много учебных заведений, но мало переходов. Сейчас же появляются новые общедоступные паркинги, кроме того, девелоперы строят свои подземные — на территории заработают кластеры заводов Крестовниковых, Александрова, ЖК Promenade, и в проекте многое ориентировано на эти территории.

Также экспертов смущает видовое раскрытие и необходимость спускаться вниз по ступеням. скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Как подойти к берегу?

— Тот вид Кабана, который мы имеем сейчас, очень новый с точки зрения истории. Он никогда таким «стерильным» не был, — отметил Гильманов.

У экспертов возникло несколько вопросов. Очевидно, к примеру, что изменения на Марджани нужно вести параллельно с реорганизацией дорожного движения на Тукая, с преобразованием на Каюма Насыри (улица появилась на бумаге, но не более).

Но больше всего вопросов вызвала та самая «эластичная лента» вдоль естественной набережной Кабана — она максимально уходит в гладь воды на 16 метров. Это означает, что береговая линия с этой «окантовкой» сильно изменится. Если у старого здания театра Камала по прошествии времени она выглядит уже естественно, а в Суконной слободе стала символом инновации, оживления территории, то в Старо-Татарской это означает перепрограммирование. Это было место тихих прогулок. Но как теперь подойти к воде с берега?

Если оставить просто берег, то его в итоге вытопчут, ответили архитекторы. Но при этом требование сохранить доступ к воде с берега переходит из одного опроса в другой, из одного исследования в другое, парировали эксперты. Здесь же такого доступа, по сути, нет. При этом сильно изменится видовое раскрытие с другого берега, что противоречит документам об историческом центре Казани.

«На эту территорию прежде было разработано много концептуальных документов, в частности Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань, мастер-план Старо-Татарской слободы, многочисленные МАРШи с участием федерального и международного экспертного сообщества. Был проведен международный архитектурный конкурс, и концепция компании Turenscape легла в основу решения. Интеграции предыдущих наработок в представленный проект не было представлено», — написала позже у себя в телеграм-канале социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева.

Для этой части территории предусмотрен режим регенерации, а вместо этого эксперты увидели контраст. Вместо того чтобы копировать и усиливать наработки Суконной слободы, следовало уменьшать амбиции и заниматься экологией. И задуматься не о том, как пережить поток в миллион с лишним посетителей и привлечь еще больше, а перераспределить их в другие районы, считают эксперты. По аналогии с транспортными проблемами Казани сейчас берега Кабана пытаются спасти, строя еще больше дорог. Безусловно, скоро Старо-Татарская слобода перестанет быть тихой. Но этим процессом можно попробовать управлять.