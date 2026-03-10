США потратили миллиарды долларов на боеприпасы в первые дни войны с Ираном

Один из помощников члена Конгресса предположил, что администрация США скоро вынуждена будет обратиться за доп.средствами для восполнения затраченных ресурсов

Фото: Динар Фатыхов

Первые дни боевых действий против Ирана обошлись американским ВС в $5,6 млрд расходов на боеприпасы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Телеканал передал, что две хорошо информированные персоны ознакомились с докладом Пентагона, направленным в Конгресс, где указана сумма затрат на боеприпасы за первые двое суток противостояния. Известно, что эти расходы вызвали обеспокоенность законодателей из-за быстрого истощения запасов современного вооружения, в особенности дальнобойных управляемых снарядов.

Один из помощников члена Конгресса предположил, что администрация США скоро вынуждена будет обратиться за дополнительными средствами для восполнения затраченных ресурсов, что обещает стать следующей крупной проблемой.

Фрагменты ракеты, поразившей начальную школу для девочек в иранском городе Минаб в первый день нападения на страну США и Израиля, имеют опознавательные знаки Вооруженных сил Соединенных Штатов. По предварительным данным, речь идет о крылатой ракете «Томагавк».



Наталья Жирнова