Экс-главу Минцифры РТ Айрата Хайруллина назначили помощником премьер-министра республики

Он покинул должность министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана в сентябре прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

Экс-главу Минцифры РТ Айрата Хайруллина назначили помощником премьер-министра республики на внештатной основе. Об этом стало известно из указа раиса Татарстана Рустама Минниханова о создании комиссии, которая будет заниматься вопросами создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Подробнее — в материале.



Хайруллин покинул свою должность министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана в сентябре прошлого года. На его место тогда назначили Илью Начвина — первого заместителя министра.



После этого Хайруллин прокомментировал сложение полномочий, заявив, что он останется в республике.

— Впереди — новые цели и задачи. Татарстан — не просто место работы, это судьба, и я продолжаю ее здесь, — заявил он. После этого информация о его новой должности нигде не упоминалась.

Наталья Жирнова