Экс-главу Минцифры РТ Айрата Хайруллина назначили помощником премьер-министра республики
Он покинул должность министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана в сентябре прошлого года
Экс-главу Минцифры РТ Айрата Хайруллина назначили помощником премьер-министра республики на внештатной основе. Об этом стало известно из указа раиса Татарстана Рустама Минниханова о создании комиссии, которая будет заниматься вопросами создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Подробнее — в материале.
Хайруллин покинул свою должность министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана в сентябре прошлого года. На его место тогда назначили Илью Начвина — первого заместителя министра.
После этого Хайруллин прокомментировал сложение полномочий, заявив, что он останется в республике.
— Впереди — новые цели и задачи. Татарстан — не просто место работы, это судьба, и я продолжаю ее здесь, — заявил он. После этого информация о его новой должности нигде не упоминалась.
