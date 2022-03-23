Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Речь идет об отказе от таких валют, как доллары и евро.

— Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, — пояснил глава государства.

По словам Путина, страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Президент России отметил, что все зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях, передает ТАСС.

Несколько дней назад вице-премьер России Александр Новак заявил, что добыча газа и нефти в стране осуществляется в полном объеме, несмотря на санкции. По его словам, решения США и Британии отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на это незначительно.



Диана Жиленкова