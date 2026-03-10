В Татарстане изменилась структура преднамеренных отравлений

Среди пострадавших от отравления химической этиологии преобладает мужское население

Фото: Надира Хасанова

В Татарстане зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии, об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Среди пострадавших преобладает мужское население — на его долю приходится 59,6% отравлений, тогда как на женское — 40,4%. Отравления среди детей составили 14%, а среди подростков — 3,5%. При этом по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост доли детских отравлений (с 11,5 до 14%) и снижение подростковых (с 8,2 до 3,5%).

Из общего числа зарегистрированных случаев 12 связаны с употреблением алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Место приобретения алкоголя в этих эпизодах не установлено.

Анализ структуры преднамеренных отравлений выявил изменение пропорций между мотивами: суицидальные случаи составили 44,4%, а отравления с целью одурманивания — 55,6%. Для сравнения: неделей ранее оба показателя были на одинаковом уровне в 50%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В структуре случайных отравлений распределение выглядит следующим образом: 60% случаев связаны с приемом веществ «с целью опьянения», 20% — «ошибочный прием», оставшиеся 20% приходятся на «самолечение» и прочие причины (по 10% каждая).



Рената Валеева