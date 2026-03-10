В Казани сегодня завершит работу городской каток в парке «Черное озеро»

Этой зимой каток в центре города проработал 55 дней

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 10 марта, в Казани завершается ледовый сезон в парке «Черное озеро». Вторник станет последним днем работы городского катка и пункта проката в этом зимнем сезоне. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут на льду до 22:00 мск.

В Дирекции парков и скверов подвели предварительные итоги работы площадки. Этой зимой каток в центре города проработал 55 дней. Услугами пункта проката воспользовались около 25 тыс. человек, не считая тех, кто приходил со своим спортивным инвентарем.

Напомним, каток на Московском рынке завершил свой первый сезон вчера, 9 марта.

Рената Валеева