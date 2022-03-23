Роскомнадзор заблокировал ресурс с данными утечки из сервиса «Яндекс.Еда»

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ведомство внесло ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к нему ограничили.

Отдельно в Роскомнадзоре подчеркнули, что не ограничивали доступ к самому сервису «Яндекс.Еда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта служба безопасности сервиса сообщила об утечке информации пользователей. В сеть попали номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности. Тогда в пресс-службе сервиса подчеркнули, что утечка не затронула банковские и платежные данные, логины и пароли.

Татьяна Леухина