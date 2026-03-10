МИД Ирана назвал Ормузский пролив опасным из-за действий США и Израиля

Официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи акцентировал внимание на том, что боевые действия затрагивают не только Иран, но и всю близлежащую зону

МИД Ирана назвал Ормузский пролив опасным для навигации ввиду ведения боевых действий США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщает RT. Официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи акцентировал внимание на том, что конфронтация затрагивает не только Иран, но и всю близлежащую зону.

Багаи подчеркнул, что Вашингтон задействовал многочисленные военные базы и боевые корабли в Персидском и Оманском заливах, а также в других регионах, чтобы осуществлять агрессивные действия против Ирана.

Напомним, что Иран планирует ввести «пошлину за безопасность» для судов в Персидском заливе. При этом КСИР предложили странам, выдворяющим послов Израиля и США, право на свободный проход через Ормузский пролив.

Наталья Жирнова