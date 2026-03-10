В Нацмузее РТ открылась выставка традиционных татарских костюмов с современным осмыслением

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В Национальном музее Татарстана открылась выставка, представляющая татарский национальный костюм не как музейный экспонат, а как живую связь поколений и культурный код нации. Экспозиция переносит посетителей в атмосферу XVIII–XIX веков, демонстрируя старинные костюмы, обувь и аксессуары, которые когда-то были повседневной одеждой татарского народа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Выставка разделена на четыре блока, где зритель может проследить путь трансформации костюма от артефакта из фондов до современного переосмысления молодыми дизайнерами. Значительную часть экспозиции составляют работы художника Нияза Хазиахметова, который сумел соединить традиционные архивные образцы с современными дизайнерскими решениями, сообщает корреспондент «Новостей Татарстана».

— Основной акцент [выставки] сделан на то, что люди заинтересуются, увидят, что это актуально, что это интересно. И, что самое главное, в рамках данной выставки у нас есть фондовые изделия и есть изделия современные, для того чтобы люди могли сравнить и увидеть, насколько и по сей день актуальны те техники, которые использовались тогда, — заявила организатор выставки Джаннат Мингазова.

