Глава КТК : погрузка нефти на морском терминале под Новороссийском полностью остановлена

Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском полностью остановлена. Об этом сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

По его словам, отгрузка нефти с терминала КТК в адрес таких основных получателей, как Италия, Франция, США и Испания, в перспективе марта — апреля может снизиться в три — пять раз, передает ТАСС.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что восстановление инфраструктуры объекта может занять по меньшей мере полтора месяца. В этот период экспорт нефти по КТК на мировые рынки может быть приостановлен.

Ранее в КТК выявили повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства (ВПУ-3). Затем в консорциуме приняли решение о временном выводе из эксплуатации данного ВПУ в целях проведения промывки и ремонта.

Диана Жиленкова