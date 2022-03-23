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Глава КТК : погрузка нефти на морском терминале под Новороссийском полностью остановлена

13:59, 23.03.2022
Глава КТК : погрузка нефти на морском терминале под Новороссийском полностью остановлена
Фото: pixabay.com

Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском полностью остановлена. Об этом сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

По его словам, отгрузка нефти с терминала КТК в адрес таких основных получателей, как Италия, Франция, США и Испания, в перспективе марта — апреля может снизиться в три — пять раз, передает ТАСС.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что восстановление инфраструктуры объекта может занять по меньшей мере полтора месяца. В этот период экспорт нефти по КТК на мировые рынки может быть приостановлен.

Ранее в КТК выявили повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства (ВПУ-3). Затем в консорциуме приняли решение о временном выводе из эксплуатации данного ВПУ в целях проведения промывки и ремонта.

Диана Жиленкова
ПромышленностьНефть

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