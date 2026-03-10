«Китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора»

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо о самых важных моментах выступления перед прессой министра иностранных дел Китая Ван И

Фото: Динар Фатыхов

Министр иностранных дел КНР Ван И выступил на пресс-конференции, где подробно рассказал о внешней политике и международных отношениях Китая. Существенную часть занял вопрос об отношениях с Россией. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо специально для «Реального времени» рассказывает о наиболее интересных деталях выступления, а также роли Татарстана и Поволжья в создании многополярного мира.

При любой невзгоде в мире, будь то волнения или хаос, китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора

8 марта 2026 года министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках «Двух сессий» КНР подробно рассказал о внешней политике и международных отношениях Китая. Говоря о китайско-российских отношениях, он подчеркнул: при любой невзгоде в мире, будь то волнения или хаос, китайско-российские отношения были и остаются неподвижны, как гора.

Он особо отметил, что Китай и Россия в стратегическом плане сохраняют независимость и самостоятельность, в политическом плане поддерживают глубокое взаимодоверие, в практическом плане — плотное взаимодействие. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с самого начала основаны на равноправии, взаимном уважении и взаимовыгоде, отвечают сути международных отношений нового типа, представляют направление развития нового типа отношений между великими державами.

Дипломатия лидеров — ключевой ориентир китайско-российских отношений

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между Китаем и Россией стабильно и динамично развиваются на высоком уровне.

В 2025 году лидеры двух стран успешно обменялись визитами, приняв взаимное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Мировой антифашистской войне, которые проводила каждая из сторон. Это в полной мере продемонстрировало ответственность великих держав, являющихся главными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также твердую решимость сохранить достижения победы во Второй мировой войне и отстаивать правильную историческую картину этой войны.

В 2026 году Китай и Россия продолжают поддерживать тесные контакты на высоком уровне, которые будут способствовать устойчивому и неуклонному поступательному развитию двусторонних отношений.

Практическое сотрудничество — краеугольный камень китайско-российских отношений

Несмотря на нынешние неблагоприятные тенденции в глобальном развитии, практическое сотрудничество между Китаем и Россией сохраняет стабильность объема и улучшение качества.

В 2025 году объем двусторонней торговли достиг $228,1 миллиарда, третий год подряд превышая отметку в $200 миллиардов, что демонстрирует прочную основу и высокую устойчивость сотрудничества двух стран. Торговая структура продолжает оптимизироваться, субъекты торговли становятся более диверсифицированными, быстро растут такие секторы, как биотехнологии, аэрокосмическая отрасль и авиастроение, значительно увеличилось количество вновь зарегистрированных в России китайских предприятий.

В 2026 году Китай и Россия, руководствуясь принципами равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества, будут неуклонно продвигать торгово-экономическое сотрудничество в направлении улучшения структуры, расширения круга участников и охвата сфер.

Народная дипломатия и гуманитарные обмены — соединительный мост китайско-российских отношений

«Годы культуры Китая и России» успешно завершились: стороны провели сотни разнообразных мероприятий, что еще больше укрепило культурные связи.

Взаимное введение безвизового режима между Китаем и Россией стало важной мерой, способствующей облегчению взаимных поездок граждан, углублению взаимопонимания и укреплению традиционной дружбы. В Москве третий год подряд прошли праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Китайский Новый год», наполнившие атмосферой китайского Нового года улицы и переулки российской столицы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2026 году стороны приступают к реализации «Годов китайско-российского сотрудничества в сфере образования», что позволит еще больше расширить глубину и широту гуманитарных обменов, укрепив социальную базу и общественную поддержку развития двусторонних связей.

Межрегиональное сотрудничество — ускоритель китайско-российских отношений

Активно раскрываются потенциал и жизнеспособность межрегионального сотрудничества двух стран. Особенно благодаря механизму сотрудничества «Янцзы — Волга» и форуму «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» взаимодействие с Китаем 14 регионов Приволжского федерального округа демонстрирует все более позитивную динамику, и все больше китайских компаний приезжают в поисках возможностей для кооперации.

В 2026 году руководители регионов двух стран продолжают поддерживать тесные связи, четвертый форум «РОСТКИ» пройдет в августе этого года в Казани. Межрегиональное сотрудничество между Китаем и Россией будет постоянно выходить на новые рубежи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сегодняшний мир переживает стремительные перемены, где трансформации и потрясения переплетаются, а войны и конфликты вспыхивают один за другим. Послевоенное мироустройство переживает судьбоносный момент.

Китай и Россия, как крупные мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладают наибольшим стратегическим консенсусом и наиболее тесной стратегической координацией по важным международным и региональным вопросам.

Обе стороны будут и дальше укреплять стратегическое сотрудничество, продолжать выступать в качестве конструктивной силы в поддержании глобальной стратегической стабильности и совершенствовании глобального управления, практиковать подлинный многосторонний подход, отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, и содействовать развитию процесса многополярности.

Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул: 80 лет назад в создание послевоенного мироустройства крупный вклад внес китайско-российский тандем, который сегодня, спустя 80 лет, вполне может отдать свою силу и энергию делу формирования многополярного мира.