Казахстан повысит утильсбор на автомобили из России

«Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию», — указал министр промышленности и строительства республики

Фото: Динар Фатыхов

Казахстан повысит утильсбор на автомобили, импортируемые из России. Об этом заявил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве. Мера призвана защитить отечественный автопром.

По словам министра, решение носит зеркальный характер: оно отражает ситуацию на российском рынке. «Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию», — цитирует Нагаспаева «Интерфакс».

Глава ведомства напомнил, что Россия значительно повысила утильсбор для автомобилей из Казахстана — в десятки раз. При этом российские власти планируют ежегодно увеличивать ставку сбора.

Нагаспаев заверил, что аналогичная мера в Казахстане не спровоцирует резкого роста цен на машины. «Не так много автомобилей из Российской Федерации заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет», — подчеркнул он.



С 1 декабря 2025 года в России действует повышенная ставка утильсбора. Она распространяется на авто с двигателем мощностью до 160 л. с. и на электрокары с мощностью до 80 л. с.

Рената Валеева