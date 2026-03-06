Пришли за неустойкой: в спор «Татнефти» и «Туполева» вмешалась прокуратура Татарстана

Компании снова отложили заключение мирового соглашения из-за расхождений по начислению неустойки

Прокуратура Татарстана вступила в многомиллиардный спор «Татнефти» и «Туполева», связанный с возвратом частных средств по договору на строительство и поставку самолетов Ту-214. Арбитражный суд республики сегодня удовлетворил самостоятельное ходатайство надзорного органа о его привлечении в качестве третьего лица, что явилось полной неожиданностью для обеих сторон. «Здесь рассматривается дело в рамках предпринимательских правоотношений, что никак не затрагивает госконтракты по исполнению гособоронзаказа», — возразил представитель «Татнефти» Марат Арсланов. Замешкался и его оппонент из «Туполева». «Конечно, речь не идет о расходовании бюджетных денег, как положено по норме ст. 52 АПК, — заметил известный юрист-практик Павел Тубальцев. — Но роль прокуратуры заметно выросла, ее начинают «подтягивать» к решению многих конфликтов, хотя принудить к мировой ведомство не может». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татнефть»: проценты должны начисляться как за пользование чужими средствами

«Татнефть» и «Туполев» снова получили отсрочку на заключение мирового соглашения, связанного с урегулированием возврата 11,7 млрд рублей, выделенных на строительство пассажирских самолетов Ту-214. Арбитражный суд Татарстана сегодня в очередной раз не смог приступить к обсуждению условий примирения, но на этот раз к переговорам оказались не готовы нефтяники.

Как выяснилось, «Татнефть» не устроил ни один из вариантов выплаты компенсационного возмещения, предложенных «Туполевым». Нефтяная компания придерживается исходной позиции: ответчик обязан выплатить основную сумму долга, а проценты должны рассчитываться как за пользование чужими средствами — согласно статье 395 Гражданского кодекса РФ. Исходя из этого, сумма требований «Татнефти» к «Туполеву» составила 11,7 млрд рублей.

«Туполев», напротив, готов выплатить долг и проценты, но в рамках договорной неустойки. За последние две недели авиастроителям так и не удалось склонить нефтяников к послаблениям: полмесяца с момента первой отсрочки Арбитражного суда Татарстана прошли вхолостую.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Не желают стороны заключить мировое соглашение или воспользоваться услугами медиатора? — судья Юлия Назарова в очередной раз предложила сторонам пойти на уступки друг другу. Призыв оказался напрасным. Более того, две недели привели к неоднозначному исходу: «Татнефть» вроде бы как против, но официального ответа не дает.

Без ответа: «Татнефть» взяла паузу

— Уважаемый суд, мы вновь подтверждаем свою готовность к заключению мирового соглашения с ПАО «Татнефть» на условиях, которые их устроят, — открыл судебное разбирательство представитель «Туполева» Дмитрий Ермилов.

При этом он обратил внимание, что руководство «Туполева» направило новый проект мирового соглашения, но «Татнефть» не дала никакого ответа. «Несмотря на наше новое предложение, направленное на разрешение ситуации, ответа до сих пор нет. Мы ожидаем получить официальный ответ от руководителя ПАО «Татнефть» на имя АО «Туполев» о готовности заключить мировое соглашение или об отказе от него», — пожаловался юрист.

— Скажите, пожалуйста, вы рассмотрели предложения [«Туполева»], направленные перед прошлым судебным заседанием? — повернулась к представителю «Татнефти» Марату Арсланову судья Юлия Назарова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Ответ не направляли, — подтвердил Марат Арсланов, давая понять, что условия не устроили. — Исходя из нашего предыдущего ответа, который был направлен на предыдущее предложение [и которое мы сами направляли], мы полагаем, что ответчик должен выплатить основную сумму долга с начисленными процентами за пользование чужими денежными средствами. Эта позиция у нас сохраняется, — пояснил он.

По этой причине встречные предложения «Туполева» были отклонены, так как ни одно из них не учитывало позицию «Татнефти». Он также обратил внимание, что накануне в рамках другого процесса решался вопрос о рассрочке выплаты долга (видимо, по авансу в 5,6 млрд рублей), но к согласию стороны не пришли.

— Вчера рассматривался вопрос о рассрочке исполнения судебного акта судьи Галеева. Она отложила судебное заседание в связи с ожиданием письма [«Татнефти» по мировой]. Мы понимаем, что рассмотрение мирового соглашения является волеизъявлением истца. Тем не менее просим суд по возможности в последний раз отложить судебное заседание, чтобы ответчик [«Туполев»] направил официальное письмо в адрес истца [«Татнефти»], — вставил ремарку представитель «Туполева» Дмитрий Ермилов.

«Туполев» ждет официального отказа от «Татнефти»

При этом «Туполев» готов идти до последнего для заключения мирового соглашения. «Мы заинтересованы заключить мировое соглашение, предлагаем разные условия, но ввиду сложного финансового состояния предприятия готовы идти на любые уступки и готовы обсуждать любые возможности», — повторил он.

предоставлено пресс-службой ОАК

Вместе с тем он допустил, что «Татнефть» может отказаться от заключения мирового соглашения, что осложнит ход разбирательства. «Думаю, что «Татнефть» может направить официальный отказ от заключения мирового соглашения. Хотя, безусловно, это ничем процессуально не предусмотрено», — заметил он.

Тем не менее ему известно об этих намерениях, и он просил коллег подготовить официальный документ. «Еще до этого судебного заседания подходил к коллегам и просил, чтобы направили выраженную свою волю официальным письмом в адрес «Туполева», — сообщил он во время заседания.

Обе стороны вновь попросили об очередной отсрочке.

Ход конем

В ответ судья АС Юлия Назарова объявила о желании прокуратуры Татарстана вступить в дело в качестве третьего лица. «Есть еще одно ходатайство процессуального характера, которое требует разрешения, — сообщила она. — Прокуратура Республики Татарстан обратилась с письменным ходатайством о вступлении в дело для защиты публичных интересов». Ходатайство внесено на основании ст. 52 ч. 5 АПК РФ.

— Здесь рассматривается дело в рамках предпринимательских правоотношений, что никак не затрагивает госконтракты по исполнению гособоронзаказа, — возразил представитель «Татнефти» Марат Арсланов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Замешкался и его оппонент из «Туполева». Дмитрий Ермилов пояснил — если прокуратура РТ участвует в деле о взыскании неустойки, то какой будет ее роль в судебном процессе по мировому соглашению? Впрочем, он не стал возражать.

В результате судья удовлетворила ходатайство прокуратуры РТ. «Суд учитывает мнение истца, но вместе с тем усматривает наличие оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры о вступлении в дело в качестве третьего лица. Привлекаем», — дала команду Юлия Назарова, запустив процесс по новой траектории разбирательства.

«Туполев» — это не «Самолет», просивший помощь из бюджета

— Прокуратура может быть привлечена к участию в деле в соответствии со статьей 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Обычно это касается споров, связанных с нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (госзакупок). Однако в данном случае речь идет о нарушении сделок в рамках предпринимательской деятельности, — отметил известный юрист-практик Павел Тубальцев.

Это не контрактная закупка, и похоже, что они заходят не по совсем ровной траектории. Но, видимо, судья видит, что «дело касается государственных интересов», предположил он.

Вообще, роль прокуратуры в обществе заметно выросла, ее начинают «подтягивать» к решению многих вопросов, заметил Тубальцев: «А тут решаются стратегические вопросы — строительства самолетов. Судья видит, что мировое соглашение не идет, застопорилось. При этом прокуратура РТ не может обязать заключить мировую, но может встать на сторону того или иного».

При это он исключает вероятность банкротства «Туполева», так как предприятие является стратегическим. «Это все-таки не группа «Самолет», которая просила 5 млрд из бюджета. «Туполев» имеет особое значение для государства и вправе претендовать на субсидии и преференции», — заключил Павел Тубальцев.