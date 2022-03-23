Мантуров заявил, что около 90% продаваемой в России техники собирается в стране

Фото: Максим Платонов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что около 90% продаваемой в стране бытовой техники и электроники, в том числе и зарубежных марок, собирается на территории государства. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, запасы готовых изделий в настоящее время составляют от полутора до трех месяцев. Также имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют сглаживать рост цен на эти товары.

Мантуров добавил, что основными импортерами бытовой техники в Россию выступают дружественные страны, не заинтересованные останавливать поставки. Кроме того, он отметил, что иностранные компании, осуществляющие сборку на территории страны, не планируют уходить с российского рынка.

Фото: kremlin.ru

Ранее Мантуров заявил, что у россиян не будет проблем с покупкой одежды, несмотря на то, что временно в стране будет меньше торговых марок. Он добавил, что спрос на некоторые товары снижается, а запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню.

Дарья Акимова