Мантуров заявил, что около 90% продаваемой в России техники собирается в стране
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что около 90% продаваемой в стране бытовой техники и электроники, в том числе и зарубежных марок, собирается на территории государства. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, запасы готовых изделий в настоящее время составляют от полутора до трех месяцев. Также имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют сглаживать рост цен на эти товары.
Мантуров добавил, что основными импортерами бытовой техники в Россию выступают дружественные страны, не заинтересованные останавливать поставки. Кроме того, он отметил, что иностранные компании, осуществляющие сборку на территории страны, не планируют уходить с российского рынка.
Ранее Мантуров заявил, что у россиян не будет проблем с покупкой одежды, несмотря на то, что временно в стране будет меньше торговых марок. Он добавил, что спрос на некоторые товары снижается, а запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню.
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