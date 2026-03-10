Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ

Были уничтожены места хранения, подготовки и площадки для запуска дронов дальнего действия

Вооруженные силы России в течение суток нанесли серию ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.

Поражение целей осуществлялось усилиями оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Удары были направлены на ключевые узлы снабжения и обеспечения боеспособности подразделений ВСУ.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в ходе боевой работы были уничтожены места хранения, подготовки и площадки для запуска ударных беспилотников дальнего действия.

Напомним, российские системы ПВО в течение последних суток уничтожили 241 дрон.

Рената Валеева