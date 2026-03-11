«Паники или провала не было»: «Ак Барс» громит «Спартак», а Гатиятулин делает вид, что все под контролем

Казанская команда с начала марта одержала третью победу в четырех матчах

«Ак Барс» уверенно обыграл московский «Спартак» со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Предпоследняя домашняя игра «регулярки» выдалась для команды Анвара Гатиятулина легкой прогулкой. Почему встреча с «красно-белыми» была в лайт-режиме — в материале «Реального времени».

Команды доигрывают чемпионат

Длинный регулярный чемпионат привел к тому, что матчи в марте для большинства команд лиги обрели тренировочный характер. Не скрывают этого даже тренеры. В том числе Анвар Гатиятулин, который после предыдущей игры в Казани с «Сибирью» (6:3) заявил, что команда уже готовится к плей-офф. Клубам, успевшим к этому времени обеспечить себе участие в Кубке Гагарина, тратить силы не очень уместно.

Очередным спарринг-партнером казанцев стал «Спартак». Москвичи тоже спокойно доигрывают «регулярку», причем делают это в настолько лайтовом режиме, что пару недель играют без главного тренера Алексея Жамнова. Хотя «красно-белые» продолжают бороться за более высокий посев в Западной конференции. От восьмого до четвертого места на Западе — всего четыре очка.

К соперничеству со «Спартаком» Гатиятулин не подготовил серьезных изменений. В составе казанцев произошла лишь одна замена по сравнению с матчем против «Сибири». В частности, в центре третьего звена предстояло сыграть Денису Комкову, который заменил Михаила Фисенко. Последний отметился в предыдущей игре несколькими невынужденными удалениями. Возможно, это обстоятельство вынудило тренера «барсов» сделать ставку на другого центрфорварда.

Матч со «Спартаком» был интересным с точки зрения противостояния бывших игроков команд. В дедлайн «Ак Барс» выменял у московского клуба Нэйтана Тодда, отдав взамен защитника Артемия Князева и форварда Брендона Биро. Последнего в составе не оказалось из-за травмы, а вот двое других вышли на лед.

«Спартак» кружил кружева, «Ак Барс» забивал

Главными действующими лицами первого периода стали три хоккеиста «Ак Барса»: Степан Фальковский, Кирилл Семенов и Александр Хмелевский. Хмелевский оформил дубль. Вначале на пятой минуте подправил шайбу прямо на пятачке ворот «Спартака» — 1:0, а затем удвоил преимущество «барсов» — 2:0. В обоих случаях нападающему ассистировали Фальковский и Семенов, причем первый из них дважды отдал решающий пас в комбинациях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От «Спартака» в стартовую двадцатиминутку опасности практически не исходило. До вратаря казанцев долетело лишь четыре броска, три из которых были нанесены от синей линии. Так что после перерыва «красно-белые» ринулись атаковать владения Максима Арефьева. Особенно старался Егор Филин, имевший два момента, чтобы отличиться, еще раз мог забить Даниил Гутик. Однако «Ак Барс» справился с натиском и провел показательную контратаку, которую точным щелчком завершил Илья Карпухин — 3:0.

При этом гости, не сказать что совсем проваливали игру. Скорее, «красно-белые» слишком усложняли свои комбинации. Вместо броска игроки отдавали еще одну передачу, которая зачастую заканчивалась обрезом. «Спартак» заплетал кружева в зоне казанцев, но забывал бросать. А те редкие броски наносились исключительно из района точки вбрасывания с правой стороны атаки москвичей. Эффективности в этом не было никакой.

В третьем периоде характер встречи не изменился. «Спартак» продолжил бегать по зоне казанцев, а «Ак Барс» забил еще раз. На этот раз в большинстве, для реализации которого «барсам» понадобилось лишь пару секунд. Нэйтан Тодд прострелил с угла площадки, а Артем Галимов с пятачка отправил шайбу в ворота — 4:0.

В концовке у обороны «барсов» не обошлось без ошибки. Алексей Марченко из-за ворот неожиданно отпасовал во вратарскую на соперника, откуда Никита Холодилин вонзил шайбу в сетку — 4:1. С таким счетом команды закончили игру, оставив Максима Арефьева без заслуженного «сухаря».

«Не скажу, что у нас была паника или провал»

В целом тренировка для «Ак Барса» удалась на славу. Казанцы добыли красивую победу в матче с непростым соперником. К тому же смогли удержаться от потери преимущества в счете. На этом отрезке с начала 2026 года «барсам» не всегда удается сохранить для себя победный результат.

Гатиятулин в разговоре с журналистами старательно делал вид, что у него все под контролем. Так ли это на самом деле, увидим уже в плей-офф. Пока же любые доводы и слова тренера приходится принимать за чистую монету.

— Хороший матч, хватало активных отрезков с остротой. И ситуации, когда требовалось сыграть прагматично, тоже были. Очень многое получалось, хорошая командная победа. Я не скажу, что у нас ранее был провал или какая-то паника. Возможно, в каких-то матчах мы не реализовывали то, что создавали, и поражения были по буллитам. Но общая картина, которую мы тренируем к самым важным матчам сезона, прослеживается. Важно было сохранять стабильность на протяжении всего матча. Сейчас ребята радуют, сыгрываются, это важный момент ближе к плей-офф, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Спартак» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 — Хмелевский (Фальковский, Семенов, 04:46);

2:0 — Хмелевский (Фальковский, Семенов, 13:29);

3:0 — Карпухин (Бровкин, Пустозеров, 26:21);

4:0 — Галимов (Тодд, Миллер, 44:52, 5х4);

4:1 — Холодилин (54:39).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 13 марта в Казани с «Сочи» в 19:00 по московскому времени. Игра станет для казанской команды заключительной в регулярном чемпионате на родной арене. Три остальных матча «барсы» сыграют в гостях, где завершат подготовку к плей-офф. Из интриг остались лишь две: догонят ли «Авангард» в таблице Востока и успеет ли восстановиться Тимур Билялов. По вратарю пока вопросов больше, чем по погоне за Омском.