«Ак Барс» разгромил в Казани московский «Спартак» в матче КХЛ
Казанская команда одержала третью победу в четырех последних играх чемпионата
«Ак Барс» разгромил в Казани «Спартак» со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в четырех последних играх чемпионата.
В составе «Ак Барса» две шайбы забросил Александр Хмелевский, еще по разу отличились Илья Карпухин и Артем Галимов. У «Спартака» единственный гол в активе Никиты Холодилина.
В ноябре «Ак Барс» проиграл в Москве «красно-белым» со счетом 0:1. Всего в очном противостоянии со «Спартаком» казанцы одержали 22-ю победу.
«Ак Барс» остался на третьем месте Восточной конференции с 88 очками. «Спартак» идет восьмым в турнирной таблице Запада с 74 баллами.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 13 марта в Казани с «Сочи» в 19:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Спартак» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 — Хмелевский (Фальковский, Семенов, 04:46);
2:0 — Хмелевский (Фальковский, Семенов, 13:29);
3:0 — Карпухин (Бровкин, Пустозеров, 26:21);
4:0 — Галимов (Тодд, Миллер, 44:52, 5х4);
4:1 — Холодилин (54:39).
