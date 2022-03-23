Хуснуллин: рост цен на продукцию металлургического комплекса в России остановлен

Рост цен на продукцию металлургического комплекса в России остановлен. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

На внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн черных металлов в год, отметил Хуснуллин. Из них 70% потребляет строительная отрасль.

12 марта президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что российские металлургические компании обсуждают с Минпромторгом РФ фиксацию цен на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля 2022 года. Он добавил, что проблему компании хорошо понимают и стараются вписаться в те инициативы правительства по защите потребительского рынка, которые касаются этой сферы.



Татьяна Демина