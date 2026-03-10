Татарстан вложит 1 млрд рублей в ремонт 90-метрового путепровода через ж/д линию Казань — Йошкар-Ола

На период проведения работ движение автотранспорта по нему будет полностью прекращено

Фото: Динар Фатыхов

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на капитальный ремонт путепровода через железнодорожную линию Казань — Йошкар-Ола на улице Йошкар-Олинской в Зеленодольске.

Протяженность ремонтируемого объекта составляет 90,8 метра. В ходе реконструкции планируется полная модернизация мостового сооружения: замена пролетных строений, опорных конструкций и дорожного покрытия.

В рамках капремонта специалисты проведут комплекс работ: организуют технологические площадки и временное движение транспорта, переустроят железнодорожные и коммуникационные сети, демонтируют аварийные элементы, возведут новые опоры и пролетные строения. Также планируется обустройство мостового полотна, систем водоотвода, установка барьерного и перильного ограждения.

Реальное время / realnoevremya.ru

На проведение работ выделено 1,03 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

На период проведения работ движение автотранспорта по путепроводу будет полностью прекращено. Для водителей организуют временный объезд по альтернативным маршрутам. Завершить все ремонтные работы планируется к 25 июля 2028 года.

Помимо этого, Татарстан вложит 2,6 млрд рублей в ремонт дорог в четырех районах Казани.

Наталья Жирнова