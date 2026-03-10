Оплата проезда по Вознесенскому тракту в Казани будет доступна через Max

Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году в приложении Max появится возможность оплачивать проезд по Вознесенскому тракту и другим платным трассам республики. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин. Эта функция станет частью новых возможностей, запланированных к реализации в приложении «Госуслуги РТ 2.0», — они будут интегрированы и в Max.

Ежемесячно казанцы совершают через Max свыше 500 000 транзакций по оплате парковок. В рамках обновления функционал сервиса расширится: помимо оплаты платных парковок в новом удобном формате, пользователи смогут рассчитываться за проезд по платным участкам дорог Татарстана.

До недавнего времени у водителей было несколько способов оплатить проезд по платному участку Вознесенского тракта. Это можно сделать через официальный сайт vtkazan.ru и по банковским реквизитам — в течение 5 дней после проезда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 5 ноября 2025 года к этим вариантам добавилась оплата с помощью транспондера. При таком способе деньги автоматически списываются с устройства после проезда под рамкой взимания платы — при условии, что на счете есть достаточный баланс.

Рената Валеева