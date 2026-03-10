Венера станет первой планетой дальнего космоса, которую будет осваивать Россия

Температура на ней составляет около 470°C, а давление в 90 раз превышает земное

Фото: Реальное время

Первый вице‑премьер России Денис Мантуров сообщил, что Венера станет первой планетой дальнего космоса, которую страна планирует осваивать после Луны. В интервью журналу «Разведчик» он подчеркнул, что у этого направления есть прочные исторические основания.

В 1970 году СССР первым в мире посадил космический аппарат на другой планете Солнечной системы — им стала Венера. Миссия «Венера‑7» вошла в историю космонавтики: спускаемый аппарат не только совершил мягкую посадку, но и передал данные с поверхности планеты, несмотря на экстремальные условия — температуру около 470°C и давление, в 90 раз превышающее земное.

— Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи, — отметил Денис Мантуров.



Ранее Роскосмос объявил о масштабных планах освоения космоса. Главная задача — создание первой в мире ядерной электростанции на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз.

Рената Валеева