В вузах Татарстана внедрят цифровой ID студента в приложении Max

Фото: Михаил Захаров

Во всех высших учебных заведениях Татарстана планируют внедрить цифровой ID студента в приложении Max. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

Сейчас сервис работает в пилотном режиме — он запущен в девяти вузах. Функция доступна только для граждан России старше 18 лет.

Цифровой ID студента представляет собой QR‑код, созданный на основе данных учетной записи «Госуслуг». С его помощью смартфон можно использовать как электронный студенческий билет и зачетную книжку. Кроме того, сервис позволяет подтверждать статус студента — например, при проходе в университет.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон, обязывающий вузы выделять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей. При отсутствии таких семей допускается предоставление отдельных комнат другим обучающимся, которые нуждаются в жилых помещениях.



Рената Валеева