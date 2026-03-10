Новости экономики

В Татарстане утвердили потребительский бюджет в размере 27 994 рублей за IV квартал 2025 года

18:28, 10.03.2026

Данный показатель отражает величину необходимых расходов на удовлетворение основных потребностей человека в течение квартала в республике

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин РТ утвердил величину минимального потребительского бюджета за IV квартал 2025 года. Согласно документу, подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным, сумма минимального потребительского бюджета составляет 27 994 рубля.

Данный показатель отражает величину необходимых расходов на удовлетворение основных потребностей человека в течение квартала.

Напомним, что с 1 января 2026 года размер прожиточного минимума в Татарстане составляет 16 тыс. рублей — это один из самых скромных показателей среди регионов России. При этом величину ПМ рассчитывают, отталкиваясь от уровня медианной зарплаты. О том, на что влияет размер «минималки», почему он отличается в зависимости от региона и почему это не так важно, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

ЭкономикаБюджетОбщество Татарстан

